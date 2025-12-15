Sommarjobb 2026 Äldre- Och Funktionshinderomsorgen
2025-12-15
Är du nyfiken på och har ett intresse för omsorgsarbete och vill jobba med ett meningsfullt arbete i sommar? Sök sommarens viktigaste jobb hos oss inom äldre- och funktionshinderomsorgen!
Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv". Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Vi är många stolta medarbetare som ger vård och omsorg till medborgare i Nässjö kommun. Det bästa med vårt jobb är att få vara del av något större att bidra till livskvalité, trygghet och stöttning för våra medborgare.
Det som gör vårt arbete meningsfullt är:
• Att se en människa, som kanske varit isolerad sista tiden i sitt hem, blomma upp och må bättre i gemenskap med andra
• Att få ge stöd och trygghet till någon som behöver det
• Att få vara en del av människors vardag och livsresa
• Att själv få växa som människa i mötet med andra
Nu när vi går på semester behöver vi dig som vill göra skillnad!
Jag som behöver stöd, skulle allra helst klara mig själv. Men ibland behöver jag någon som ser mig, som hjälper mig, som finns där. Kanske är det du?
• Som hjälper mig att få en meningsfull vardag
• Som stöttar mig med min dagliga hygien
• Som ser till att jag får rätt medicin
• Som hjälper mig med maten
• Som finns där när jag är orolig
• Som hjälper mig att utvecklas mot ett mer självständigt liv
Vill du bli en del av vårt team i sommar?
Hos oss får du ett meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad varje dag! Du får stöd av erfarna kollegor, möjlighet att utvecklas och framför allt du får vara viktig för någon annan. Kvalifikationer
Vi söker dig som vill göra skillnad i människors vardag och gärna med lämplig utbildning, till exempel vård och omsorgs- eller barn och fritidsprogrammet. Vi vill att du ska arbeta självständigt, är flexibel och tycker om att arbeta med människor. Du ska ha fyllt 18 år och inom vissa verksamheter krävs det körkort.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt: pass, nationellt ID-kort som visar medborgarskap eller ID-kort kombinerat med personbevis där medborgarskapet framgår. Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige.
Har du betyg/examensbevis från relevant utbildning ska detta tas med till eventuellt intervjutillfälle. Innehar du ett körkort ska även detta uppvisas.
ÖVRIGT
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via länken: https://nassjo.se/jobba-har/mot-vara-medarbetare.html
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att mejla dina ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. Kom ihåg att tydligt ange i mejlet vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Ansök redan idag - vi rekryterar löpande! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Nässjö kommun, Socialförvaltningen
Bemanningsenheten bemanningsenheten@nassjo.se 0380-51 81 36
