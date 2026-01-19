Sommarjobb 2026
Solälven II AB / Butikssäljarjobb / Luleå Visa alla butikssäljarjobb i Luleå
2026-01-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solälven II AB i Luleå
Är du en glad, serviceinriktad person som trivs i en fartfylld miljö och gillar att möta människor? Då kan du vara vår nästa kollega!
Vi på ICA Maxi Luleå söker nu engagerade och noggranna butiksmedarbetare till flera avdelningar inför sommaren. Hos oss blir du en viktig del av ett härligt team där vi arbetar tillsammans för att skapa den bästa upplevelsen för våra kunder.
Om tjänsterna
-Deltid, 20-35 timmar/vecka under semesterperioden (vecka 25-33)
Introduktion sker innan vecka 25.
-Tidsbegränsad anställning under perioden
-Arbetstider mellan 05.00-22.15, varierande pass dag, kväll och helg
-Helgarbete ingår i tjänsten, flera tjänster innebär arbete fler än varannan helg, dock i snitt 5 dagar i veckan (ledig vardag istället)
-Ålderskrav: minst 16 år, 18 år för arbete i deli/bageri
-Språkkrav: Du behöver kunna prata och förstå svenska, då alla våra tjänster innebär kundservice.
Kassa - vi söker dig som:
-Brinner för service och alltid bemöter kunder med ett leende
-Hanterar betalningar och ärenden snabbt, smidigt och noggrant
-Bidrar till en välkomnande atmosfär och gärna hjälper till på andra avdelningar vid behov
Varuplock (torrvaror/färskvaror/frys) - vi söker dig som:
-Trivs med att arbeta både självständigt och i grupp
-Är effektiv, noggrann, målinriktad och ansvarstagande
-Skapar ordning och struktur och bidrar till en positiv stämning i butiken
Deli/Bageri - vi söker dig som:
-Gillar att ge förstklassig service och möta kunder med ett leende
-Är samarbetsvillig men kan också arbeta självständigt
-Är effektiv, noggrann och serviceinriktad
-Gärna har tidigare erfarenhet av arbete med livsmedel
-Hjälper till där det behövs och bidrar till ett gott arbetsklimat
Oavsett avdelning söker vi dig som:
-Har ett positivt bemötande och tycker om att arbeta med människor
-Är ansvarsfull, noggrann och trivs i ett högt tempo
-Är flexibel och kan arbeta varierande tider, vardag som helg
-Har lätt att samarbeta men också kan ta eget ansvar
-Har erfarenhet från liknande arbete - meriterande men inget krav
-Vi arbetar alltid tillsammans som ett butikslag, vilket innebär att man får hjälpa till på olika avdelningar
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och om du passar i vårt team.Publiceringsdatum2026-01-19Ersättning
-Lön enligt gällande kollektivavtal
Vi erbjuder
-En trivsam arbetsmiljö med härliga kollegor
-Möjlighet till utveckling och interna utbildningar
-Ett jobb i en stabil och växande organisation där vi har roligt på jobbet
Period
-Sommaranställning: 2025-06-15 - 2025-08-16, 20-35 timmar/vecka i snitt. Veckorna kan variera i arbetstid. Vi har tyvärr inga heltidstjänster.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Rekryteringen
-Vi rekryterar aktivt, vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningasdatum. Skicka gärna in din ansökan redan idag.
-Vi tar ej emot ansökningar via mail
-Vill du inte filma dig själv i videofrågorn, går det bra att filma tex ner i golvet när du svarar på frågorna. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solälven II AB
(org.nr 559068-1879), https://www.ica.se/butiker/maxi/lulea/maxi-ica-stormarknad-lulea-1003382/ Arbetsplats
ICA Maxi Stormarknad Luleå Jobbnummer
9691914