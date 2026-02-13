Sommarjobb -Kafépersonal i Äskhults Kaffestuga
2026-02-13
Kungsbacka kommun söker kafépersonal till sommarsäsongen 2026! Vill du arbeta i en unik kulturmiljö och ge gästerna en varm och välkomnande upplevelse? Kan du tänka nytt, samarbeta, välkomna och leverera? Då ser vi fram emot din ansökan.
Rollen som kafépersonal hos oss
Du arbetar i Kaffestugan med servering, försäljning, kassaarbete, köksarbete, förberedelser och städning. Du är en del av helhetsupplevelsen och arbetar nära guider och övrig personal.
Du kan gärna läsa mer om Äskhults by här här: https://visitkungsbacka.se/askhults-by
Du är serviceinriktad, noggrann och prestigelös, och du trivs i ett varierande tempo där samarbete med andra är en naturlig del av arbetet. Med ett stort ansvarstagande och en flexibel inställning anpassar du dig lätt efter olika situationer och behov. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Vi söker dig som:
- Är fyllda 18 år när anställningen påbörjas
- Kan förstå och uttrycka dig svenska och engelska
Det är meriterande om du:
- Kan förstå och uttrycka dig på tyska
- har relevant erfarenhet från café/restaurang
- har relevant försäljningserfarenhet
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning (sommarjobb/säsong) upp till 80% mellan 15 juni-25 augusti 2026.
- Helgarbete och vissa kvällar förekommer
- Vi kan eventuellt erbjuda arbetstillfällen i försäsong och förlängning vid helger och höstens event
- Du måste ha eget fordon eller möjlighet att ta sig till arbetet själv utifrån att kollektivtrafiken är begränsad.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 2 mars. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/96". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Julia Mielke, utvecklare 0300-834760 Jobbnummer
9740159