Sommarjobb - Underhållstekniker MEK
2026-01-30
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
, Uppsala
, Tierp
, Sala
, Enköping
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
UL trafikerar Forsmark med bussar som har trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
Om rollen
Är du student och vill använda dina kunskaper och idéer för att vara med och påverka utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle? Då borde du söka ett sommarjobb hos oss!
Sommarjobben på Vattenfall är en möjlighet för dig som student att få erfarenhet och en inblick i hur det är att arbeta på ett stort svenskt energibolag. På Vattenfall jobbar vi för att alla ska kunna välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Du kommer få träffa människor med olika erfarenheter som kan bidra till din utveckling och ditt nätverk. Du som har sommaruppehåll från pågående studier kan söka ett sommarjobb hos oss. Vi ser fram emot din ansökan!
Om tjänsten
Du kommer att tillhöra en kompetent och engagerad grupp som arbetar med mekaniskt underhåll, inklusive förebyggande underhåll (FU) och avhjälpande underhåll (AU), på en mängd olika komponenter. Det omfattar bland annat pumpar, ventiler, värmeväxlare, fläktar och andra viktiga delar av anläggningens system. Ditt arbete kommer att vara centralt för att säkerställa att anläggningens mekaniska utrustning fungerar optimalt och att produktionen kan upprätthållas på ett säkert och effektivt sätt.
De ansvarsområden och arbetsuppgifter som ingår i denna roll är varierande och innefattar mekaniskt underhåll på Forsmark 1, samt vid kylvattenintag och avfallsanläggningar. Detta innebär att du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där säkerhet och noggrannhet är av högsta prioritet.
Vi erbjuder dig möjligheten att få praktisk erfarenhet av att arbeta med avancerade tekniska system. Genom att delta i det dagliga arbetet kommer du att få en djupare förståelse för verksamheten och anläggningens komplexitet, vilket kan bli en värdefull referens för en fortsatt karriär inom Forsmarks Kraftgrupp eller andra liknande arbetsområden.
Kvalifikationer
Du är över 18 år.
Du har pågående gymnasiala studier, eftergymnasiala studier är meriterande, gärna med inriktning inom maskin, industri och fordon.
Du talar och skriver obehindrat på svenska, engelska är meriterande.
Meriterande om du innehar ett B-körkort.
Meriterande om du innehar praktisk erfarenhet av mekanik.
Vi söker dig som:
Tar initiativ och når resultat.
Är lugn och fokuserad i stressiga situationer.
Samarbetar bra med andra och löser konflikter konstruktivt.
Bemöter andra med lyhördhet och hjälper till att hitta lösningar.
Bidrar med nytänkande idéer som ger praktiska resultat.
Ytterligare information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Thomas Johansson, thomas.johansson2@vattenfall.com
Vill du veta mer om själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Amanda Pehrson, amanda.pehrson@vattenfall.com
Fackliga representanter för sommarjobbet är Anders Karlsson (Akademikerna), Dick Skattberg (Unionen), Leo Lehtinen (SEKO), Ida Engvall Walther (Ledarna). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Sommarjobbet har placering i Forsmark och beräknas pågå mellan 8 juni till 28 augusti 2026.
Så här ansöker du
Förbered ett CV; i ditt CV är det viktigt att det tydligt framgår utbildning, relevanta erfarenheter och bostadsort. Inga ansökningar tas emot via mail.
Låter detta som ett sommarjobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan senast den 22 februari 2026!
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb.
742 94 ÖSTHAMMAR
Forsmark
9714130