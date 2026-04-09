Sommarjobb - Transportadministratör/Center Clerk UPS Malmö
2026-04-09
UPS paketcenter i Malmö söker Transportadministratör/Center Clerk till sommaren. Som Transportadministratör/Center Clerk arbetar du med flera olika arbetsuppgifter. Du arbetar tillsammans i ett team så i denna tjänst krävs det att du är en lagspelare och trivs med sociala kontakter och högt tempo.
Du kommer främst arbeta med att koordinera leverans och upphämtning av paket, samt hantera och lösa frågor från både interna och externa kunder. Du förväntas vara flexibel och ska kunna arbeta med flera arbetsuppgifter parallellt vilket kräver att du har lätt för att lära och ta dig an nya arbetsuppgifter. Tjänsten kan även innebära en viss pakethantering.
Vi söker dig som:
har intresse för service och god ansvarskänsla
är noggrann och flexibel
har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift
kan arbeta självständigt i ett tidvis högt tempo
har goda kunskaper av MS Office, förstår teknologi och ITPubliceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Tjänsten är ett sommarvikariat på heltid med start i början av juni till och med slutet av augusti.
Arbetsplats: Malmö-Sturup
Arbetstid: 40 timmars arbetsvecka, måndag-fredag.
Då vi är ett säkerhetsklassat företag så kommer vi att begära in utdrag ur belastningsregistret.
Vi rekryterar löpande, sök därför tjänsten redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare United Parcel Service Sweden AB
Hangarvägen 2
230 32 MALMÖ-STURUP
