Sommarjobb - Svensktalande personlig assistent Sandviken

Lénström, Maria / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sandviken
2026-02-05


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sandviken, Ovanåker, Gävle, Hofors, Ockelbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lénström, Maria i Sandviken

Vill du arbeta som personlig assistent i Sandviken?
Jag söker en svensktalande kvinna med erfarenhet av arbeta inom vården. Integritet, respekt och ärlighet ser jag som en förutsättning för en bra relation och ett gott samarbete där arbetsuppgifterna är varierande och en bra arbetsmiljö erbjuds. En bra och tydlig kommunikation är en nödvändighet.
Det är också viktigt att du som person är flexibel, lyhörd och förstår att arbetet som personlig assistent baseras på mitt behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: Assistanssandviken@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lénström, Maria

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Assistans Sandviken

Jobbnummer
9726460

Prenumerera på jobb från Lénström, Maria

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lénström, Maria: