Sommarjobb - Svensktalande personlig assistent Sandviken
2026-02-05
Vill du arbeta som personlig assistent i Sandviken?
Jag söker en svensktalande kvinna med erfarenhet av arbeta inom vården. Integritet, respekt och ärlighet ser jag som en förutsättning för en bra relation och ett gott samarbete där arbetsuppgifterna är varierande och en bra arbetsmiljö erbjuds. En bra och tydlig kommunikation är en nödvändighet.
Det är också viktigt att du som person är flexibel, lyhörd och förstår att arbetet som personlig assistent baseras på mitt behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: Assistanssandviken@hotmail.com Omfattning
