Sommarjobb - Spillvatten, drift och yttreskötsel

Spillvatten
Vill du, tillsammans med oss, säkerställa rent dricksvatten och smarta kretslopp för ett hållbart liv i ett växande Uppsala? Sök sommarjobb på Uppsala Vatten och Avfall!Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Som sommarjobbare täcker du upp för vår ordinarie personal under sommarsemestern v 24-33.
Arbetet innebär att du utför enklare drift-, skötsel- och underhållsrelaterade uppgifter inom spillvattenverksamheten.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• Följa checklistor och utföra arbetsuppgifter på olika områden och anläggningar
• Hjälpa till med uppdateringar av underhållsregister
• Gräsklippning och annat lättare utomhusarbete
Arbetet är förlagt dagtid, vanligtvis mellan kl. 7-16, och sker på olika platser inom verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Gillar praktiskt arbete, både utomhus och enklare administrativa uppgifter
• Är noggrann och kan följa instruktioner och checklistor
• Är ansvarstagande och trivs med både självständigt arbete och samarbete
• Har B-körkort (krav)
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du delar våra gemensamma kärnvärden - vi är lyhörda, framsynta och nyfikna. Du trivs med omväxlande arbetsuppgifter och har ett gott ordningssinne.
Kontakt och ansökan
Skicka in din ansökan senast 2026-03-22. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
För mer information om tjänsten, kontakta gruppchef Jack Attar, tfn 018-7263351.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt. Vi bidrar till ett cirkulärt Uppsala.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se
