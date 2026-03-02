Sommarjobb - Säljare
2026-03-02
Vi söker dig som vill ha ett aktivt och lärorikt sommarjobb! Nu har du möjligheten att bli en del av vårt skickliga team på XXL Jönköping!
Vi arbetar för att ge våra kunder den bästa shoppingupplevelsen inom sport och friluftsliv och jobbar tillsammans som ett team för att uppnå våra gemensamma mål! Vi delar upp vårt varuhus i följande avdelningar: Sport, löpning och träning - Barn och fritid - Jakt och vildmark - Skidor och cyklar - Verkstad - Lager och logistik - Kassa.
Nu söker vi säljare som, i en crossales-roll, ska arbeta över våra avdelningar. I rollen som säljare är ditt främsta mål att kunderna får en trevlig kundupplevelse och att de är nöjda med att ha fått den hjälp de behöver när de lämnar butiken. Arbetet kommer främst att bestå av försäljning och kundservice i butik, att packa upp och fronta varor samt att bidra till ordning och reda och en snygg butiksstandard.
Som sommarvikarie är det viktigt att du är flexibel och har möjlighet att arbeta dagtid, kvällstid och helger under hela sommaren. Introduktionen kommer att starta i juni .
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Motiveras av att skapa goda kundupplevelser
Har ett intresse för sport och friluftsliv, samt för produkterna vi säljer
Har god samarbetsförmåga och strävar efter att nå teamets gemensamma mål
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Är självgående och tar initiativ
Behärskar svenska eller annat skandinaviskt språk
Vad kan du förvänta dig som anställd hos oss? Som sommarvikarie på XXL kommer du att få en spännande, lärorik och varierad arbetsdag. Vi har en inkluderande miljö där vi som team arbetar tillsammans för att nå våra mål. Vi erbjuder bra personalrabatter, friskvårdsbidrag, konkurrenskraftiga villkor och möjlighet att bli en del av Nordens största sportkedja!
Du kan läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på vår karriärsida: Karriärsida - XXL Sverige
Är du den vi letar efter? Då ser vi fram emot att ta emot din ansökan!
Observera att vi endast behandlar ansökningar som kommer via vårt elektroniska ansökningsformulär. Sök på tjänsten via knappen "sök här". Vi har valt att ersätta det personliga brevet med frågor. När du söker tjänsten kommer du bli ombedd att ladda upp ditt CV och svara på våra frågor.
