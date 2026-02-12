Sommarjobb - Produktionsarbetare
Sommarjobb - Produktion för Manuella rullstolar
Sommaren närmar sig och det är dags att kickstarta din karriär hos oss på Permobil. Vi söker nu sommarjobbare till vår moderna produktionsenhet i Sundsvall. Hos oss arbetar du i en stimulerande och öppen miljö och bidrar till att skapa produkter som gör skillnad för våra kunder. Du kommer att arbeta i ett team som präglas av samarbete, förbättringsarbete och kundfokus.
Vi söker:
• Planerare
• Montörer
• Lagerarbetare
I din ansökan, skriv gärna vilken roll du är intresserad av.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för planerare:
Du arbetar med orderutskrifter och planerar montering av rullstolar baserat på prioritet, produkttyp, leveransland och materialtillgång. Du förbereder även monteringen genom att plocka de viktigaste delarna inför produktionen. Arbetet kan även inkludera kontroller och funktionstestning av våra produkter och artiklar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för montörer:
Du arbetar med montering av rullstolar och produkter på vår produktionslina eller vid någon av våra reservdelsstationer. Arbetet innebär montering enligt en förutbestämd order och kan även inkludera kontroll och funktionstestning av produkter och artiklar.
I vår produktionsenhet är det mycket viktigt att vi når våra dagliga mål med fokus på säkerhet, kvalitet och leverans. Som montör krävs det att du monterar enligt gällande instruktioner och att arbetet alltid utförs på det säkraste, enklaste och mest effektiva sättet. Detta för att bidra till att nå de dagliga målen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för lagerarbetare:
Arbetet innebär leverans av produktionsmaterial till vår monteringslina i fabriken. Det inkluderar även att ta emot gods, packa upp, märka och registrera varor i vårt affärssystem Monitor samt förse produktionslinan med material vid behov.
I produktionen är det mycket viktigt att vi når våra dagliga mål med fokus på säkerhet, kvalitet och leveranser.
Bakgrund
Du som söker ska ha minst gymnasieutbildning, och det är en fördel om du är universitetsstudent. Vi ser gärna att du har erfarenhet av montering, mätteknik och datorvana, men det är inget krav - rätt attityd och intresse för att arbeta i en organisation som utvecklas och växer är viktigast.
Du måste vara 18 år eller äldre innan anställningen börjar.
För rollen som lagerarbetare och planerare är det en fördel om du har truckkort och det är ett krav att du har datorvana.
För samtliga tre roller förutsätter vi att du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du behöver kunna arbeta under perioden juni till augusti. Om du kan börja tidigare, även om det bara gäller någon dag i veckan, är det en fördel.
Mer information
Ansök så snart som möjligt, urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 29 mars.
Frågor om tjänsterna besvaras av:
Sofia Selin, Supervisor MWC Production - sofia.selin@permobil.com
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av:
Maria Myrén, People & Culture Business Partner Team lead - maria.myren@permobil.com
Facklig kontakt: IF Metall, Johan Engström Lockner, 072-2020306
Mer om oss
Permobils grundare Dr. Per Uddén såg det som en grundläggande mänsklig rättighet att individer skulle kunna uppnå största möjliga oberoende. Permobil är en ledande aktör inom avancerade mobilitetslösningar och är dedikerad till att förstå användarnas individuella behov och förbättra deras livskvalitet. Våra lösningar inkluderar elektriska och manuella rullstolar, sittdynor och positioneringsprodukter samt service- och digitala lösningar. Permobil är en del av Patricia Industries, ett dotterbolag till Investor AB, och har sitt huvudkontor i Sverige. Permobil har 1 800 anställda i mer än 17 länder världen över. Så ansöker du
