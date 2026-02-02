Sommarjobb - Praktiskt arbete inom underhåll
2026-02-02
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov.
Välkommen till oss på E.ON - och bli en del av energiomställningen. I samarbete med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns smartare. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans är E.ON platsen för dig. Som sommarjobbare hos oss får du använda din nyfikenhet, bidra till ett hållbart samhälle och utvecklas i en trygg, välkomnande miljö där vi lär av varandra varje dag.
Gör skillnad i sommar - väx med oss!
Om teamet & rollen
Du kommer att sommarjobba hos oss på Händelöverket i Norrköping.
Som sommarjobbare kommer du få arbeta med olika praktiska arbetsuppgifter som bidrar till en säker, trivsam och välfungerande arbetsplats. Du arbetsleds av vår fastighetstekniker och jobbar nära både tekniker och förrådspersonal.
Exempel på arbetsuppgifter:
Målning och enklare underhåll av staket, bänkar och trallvirke
Trädgårdsskötsel, till exempel ogräsrensning på industriområdet
Skräpplockning och industristädning på och intill området
Inventering av förråd tillsammans med vår förrådspersonal
Som sommarjobbare hos oss får du en inblick i hur det är att arbeta på ett värmekraftverk och vad vardagen i ett större energibolag kan innebära. Du får ta ansvar för egna arbetsuppgifter, samarbeta med erfarna kollegor och utvecklas både praktiskt och personligt. För många är detta den första kontakten med arbetslivet - och vi gör vårt bästa för att ge dig en lärorik, trygg och positiv upplevelse hos E.ON.
Om dig
Vi ser att du som söker:
Går på gymnasiet och är nyfiken på arbetslivet
Är ansvarstagande, praktiskt lagd och gillar att jobba tillsammans med andra
Har ett intresse för teknik eller vill lära dig mer om energibranschen
Kommunicerar obehindrat på svenska
Har fyllt 16 år.
Vad du får hos oss
Hos E.ON får du mer än bara ett sommarjobb - du får en chans att bidra, lära och ha kul på vägen. Här väntar ett meningsfullt uppdrag där du är med och bidrar till ett hållbart energisystem. Du får en trygg introduktion och handledning så att du snabbt känner dig säker i både arbetssätt och rutiner. Dessutom blir du en del av en inkluderande kultur där olika perspektiv och erfarenheter gör oss ännu bättre tillsammans.
Praktiskt
Anställningsform: Visstidsanställning (sommarjobb)
