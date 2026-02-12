Sommarjobb - Nätverkskomunikation
2026-02-12
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
UL trafikerar Forsmark med bussar som har trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
Om rollen
Vi söker nu en sommarjobbare som ska få arbeta med nätverkskommunikation på Forsmark. Du kommer bli en del av vår enhet som arbetar med konstruktion av el och kontrollutrustning. Vårt fokus är både hög säkerhet och tillgänglighet vid våra tre kärnkraftverk i Forsmark.
Huvudsakliga Arbetsuppgifter
Felsökning: Identifiera och åtgärda problem i lokala nätverk (LAN/WAN).
Konfiguration och installation: Installera och konfigurera nätverksutrustning som switchar, routrar och brandväggar under handledning.
Drift och underhåll: Utföra rutinkontroller, uppdatera mjukvara/firmware och ev. underhålla fysisk hårdvara.
Dokumentation: Upprätthålla noggrann dokumentation av nätverkskonfigurationer, nätverksscheman och ändringar.
KravspecifikationPubliceringsdatum2026-02-12Bakgrund
Du har fyllt 18 år.
Du har en pågående gymnasial eller eftergymnasial utbildning med inriktning mot datanätverk eller nätverkskonfiguration.
Du har flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Engelska är meriterande.
Tidigare erfarenhet av processnära IT (I&C, nätverksteknik, delvis programmering) är meriterande.
Vi söker dig som är serviceinriktad med en vilja hjälpa andra och hitta lösningar på tekniska utmaningar. Vi ser att du har en grundläggande analytisk förmåga och kan du felsöka nätverksproblem på ett strukturerat och logiskt sätt. Du trivs i samarbete med andra, kommunicerar tydligt med kollegor och bidrar till en positiv laganda. Dessutom är du nyfiken och har en stark vilja att utveckla dina tekniska kunskaper.
Ytterligare information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Peter Allard, Peter.Allard@vattenfall.com
. Vill du veta mer om själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Amanda Pehrson, amanda.pehrson@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för sommarjobbet är Hans Lindqvist (Akademikerna), Mia Friberg (Unionen), Leo Lehtinen (SEKO), Martin Hägglund (Ledarna). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Tjänsten är placerad på Forsmark och kommer pågå mellan 29 juni till 31 juli 2026.
Så här ansöker du
Förbered ett CV; i ditt CV är det viktigt att det tydligt framgår utbildning, relevanta erfarenheter och bostadsort. Inga ansökningar tas emot via mail.
Låter detta som ett sommarjobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan senast den 22 februari 2026!
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
