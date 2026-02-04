Sommarjobb - Matekan

Campingstugan Invest AB / Butikssäljarjobb / Skellefteå
2026-02-04


Sommarjobbare titta hit!
Har du högt tempo och gillar ansvar och härliga möten? Då ska du söka sommarjobb hos oss på Matekan!
Vi söker dig som:
kan ge god service och trevligt bemötande.
är snabb och effektiv
talar flytande svenska

Du ska vara tillgänglig under juni, juli och augusti.
Skriv kortfattat varför du vill jobba hos oss och vad du kommer bidra med. Skicka din ansökan och ditt cv till campingstuganinvest@gmail.com senast den 31 maj. Märk din ansökan med "Sommarjobb 2026"
Intervjuer sker löpande, kontakt tas med intressanta ansökningar.
Ser fram emot att höra från dig!
Med vänliga hälsningar,
Beatrice

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: campingstuganinvest@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb 2026".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Campingstugan Invest AB (org.nr 559203-5611)
Bäckgatan 40 (visa karta)
934 51  BYSKE

Jobbnummer
9724086

