Sommarjobb - Matekan
2026-02-04
Sommarjobbare titta hit!
Har du högt tempo och gillar ansvar och härliga möten? Då ska du söka sommarjobb hos oss på Matekan!
Vi söker dig som:
kan ge god service och trevligt bemötande.
är snabb och effektiv
talar flytande svenska
Du ska vara tillgänglig under juni, juli och augusti.
Skriv kortfattat varför du vill jobba hos oss och vad du kommer bidra med. Skicka din ansökan och ditt cv till campingstuganinvest@gmail.com
senast den 31 maj. Märk din ansökan med "Sommarjobb 2026"
Intervjuer sker löpande, kontakt tas med intressanta ansökningar.
Ser fram emot att höra från dig!
Med vänliga hälsningar,
Beatrice Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: campingstuganinvest@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Campingstugan Invest AB
(org.nr 559203-5611)
Bäckgatan 40 (visa karta
)
934 51 BYSKE Jobbnummer
9724086