Sommarjobb - Leveransbevakare / Administratör
Vi söker nu en stresstålig och serviceinriktad administratör/leveransbevakare för ett sommarjobb under perioden vecka 24-33 till vår kund i Enköping. Du kommer att arbeta i ett team om tre personer och ha mycket kontakt med butiker och kunder via telefon och mail. Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Som leveransbevakare arbetar du med att säkerställa att leveranser följs upp och att våra kunder får korrekt och professionell service. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Leveransbevakning och uppföljning
Telefonkontakt med butiker och andra externa parter
Kundservice och hantering av frågor kring leveranser
Administrativa uppgifter kopplade till den dagliga verksamheten
Dokumenthantering, bokningar och enklare rapportering
Användning av Outlook och Excel i det dagliga arbetet
Arbetet sker i ett högt tempo och kräver att du kan hantera flera ärenden parallellt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av administrativt arbete eller kundservice
Är van vid telefonkontakt och tycker om att ge god service
Har goda kunskaper i Office-paketet (framför allt Outlook och Excel)
Har förmåga att arbeta strukturerat även under tidspress
Behärskar svenska väl i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av logistik, leveranser eller liknande roller.
PERSONLIGA EGENSKAPER
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Stresstålig - klarar av ett högt tempo och många kontaktytor
Tålmodig - hanterar kunddialoger lugnt och professionellt
Tuff och trygg i dig själv - du har "skinn på näsan"
Serviceinriktad - gillar att hjälpa kunder och skapa goda relationer
Ansvarstagande och noggrann - säkerställer kvalitet i ditt arbete
Samarbetsvillig - trivs med att arbeta i team
ÖVRIG INFORMATION
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina frågor angående rekryteringsprocessen svarar Jenny Ryhd på via 0738-617211 eller jenny.ryhd@eterni.se
. Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Jenny Ryhd jenny.ryhd@eterni.se Jobbnummer
9850675