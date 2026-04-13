Sommarjobb - Leveransbevakare / Administratör

Eterni Sweden AB / Administratörsjobb / Västerås
2026-04-13


Vi söker nu en serviceinriktad och stresstålig administratör/leveransbevakare för ett sommarjobb under perioden vecka 24-33.

Vi söker nu en stresstålig och serviceinriktad administratör/leveransbevakare för ett sommarjobb under perioden vecka 24-33 till vår kund i Enköping. Du kommer att arbeta i ett team om tre personer och ha mycket kontakt med butiker och kunder via telefon och mail.

Arbetsuppgifter
Som leveransbevakare arbetar du med att säkerställa att leveranser följs upp och att våra kunder får korrekt och professionell service. Arbetsuppgifterna består bland annat av:

Leveransbevakning och uppföljning

Telefonkontakt med butiker och andra externa parter

Kundservice och hantering av frågor kring leveranser

Administrativa uppgifter kopplade till den dagliga verksamheten

Dokumenthantering, bokningar och enklare rapportering

Användning av Outlook och Excel i det dagliga arbetet

Arbetet sker i ett högt tempo och kräver att du kan hantera flera ärenden parallellt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Har erfarenhet av administrativt arbete eller kundservice

Är van vid telefonkontakt och tycker om att ge god service

Har goda kunskaper i Office-paketet (framför allt Outlook och Excel)

Har förmåga att arbeta strukturerat även under tidspress

Behärskar svenska väl i tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av logistik, leveranser eller liknande roller.

PERSONLIGA EGENSKAPER
För att lyckas i rollen ser vi att du är:

Stresstålig - klarar av ett högt tempo och många kontaktytor

Tålmodig - hanterar kunddialoger lugnt och professionellt

Tuff och trygg i dig själv - du har "skinn på näsan"

Serviceinriktad - gillar att hjälpa kunder och skapa goda relationer

Ansvarstagande och noggrann - säkerställer kvalitet i ditt arbete

Samarbetsvillig - trivs med att arbeta i team

ÖVRIG INFORMATION

Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina frågor angående rekryteringsprocessen svarar Jenny Ryhd på via 0738-617211 eller jenny.ryhd@eterni.se. Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
722 12  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Jenny Ryhd
jenny.ryhd@eterni.se

Jobbnummer
9850675

