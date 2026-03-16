Sommarjobb - Lagerarbetare
2026-03-16
Vi söker nu engagerade sommarjobbare som lagerarbetare i Södertälje åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som vill arbeta under sommaren och trivs med ett praktiskt arbete i en tempofylld lager- och logistikmiljö.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Som lagerarbetare under sommaren blir du en del av lagerteamet och bidrar till att den dagliga verksamheten fungerar effektivt. Du arbetar med olika moment inom lagerhantering och logistik.Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av varor
Hantering av in- och utleveranser
Lastning och lossning av gods
Registrering i lager- och affärssystem
Inventering och kontroll av varor
Hålla ordning och reda på lagretKvalifikationer
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav
God fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Noggrann och ansvarstagande
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Grundläggande kunskaper i svenska
Meriterande
Truckkort
Erfarenhet av lager- eller affärssystem
B-körkort
Om dig
Du är pålitlig, engagerad och trivs med praktiskt arbete. Du arbetar noggrant och har en positiv inställning till att samarbeta med kollegor i team.
Om anställningen
Anställningsform: Sommarjobb
Placering: Södertälje
Arbetstider: Dagtid eller skift enligt schema
Period: Under sommaren enligt överenskommelse
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Staffio Jobbnummer
9798463