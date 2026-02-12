Sommarjobb - Lagerarbetare
Permobil AB / Lagerjobb / Sundsvall
2026-02-12
Sommaren är snart här och det är dags att starta din karriär hos oss på Permobil. Vi söker nu fler sommarjobbare till vår moderna produktionsenhet i Sundsvall. Hos oss arbetar du i en stimulerande och öppen miljö och bidrar till att skapa produkter som gör skillnad för våra kunder. Du kommer att arbeta i ett team som kännetecknas av mycket samarbete, förbättringsarbete och kundfokus.
Vi söker nu lagerarbetare för sommarvikariat på vårt produktionslager i Sundsvall.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär leverans av produktionsmaterial till våra monteringslinor i fabriken. Det innebär även att ta emot gods, packa upp, märka och registrera godset i vårt affärssystem Scala. En viktig del av arbetet på Permobil är också att arbeta med ständiga förbättringar. I vår produktionsenhet är det mycket viktigt att vi uppnår våra dagliga mål med prioriteringen: Säkerhet, Kvalitet, Leveranser och Kostnad.
Vi söker dig som:
Har truckkort
Har minst gymnasieutbildning
Gärna är universitetsstudent (meriterande)
Är ansvarstagande, noggrann, självständig och trivs med att arbeta i team
Är lyhörd, positiv och har hög integritet
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har god datorvana
Du behöver kunna arbeta juni-augusti.
Du måste ha fyllt 18 år innan anställningen börjar.
Information
Ansök redan idag, då urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 29 mars.
För att din ansökan ska vara giltig behöver du bifoga CV och personligt brev.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Hanna Norberg, Supervisor Warehouse, 070-687 58 58.
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av:
Maria Myrén, People & Culture Business Partner Team Lead - maria.myren@permobil.com
Facklig kontakt:
IF Metall, Johan Engström Lockner, 072-2020306
Mer om Permobil
Permobils grundare, Dr. Per Uddén, ansåg att det är en grundläggande mänsklig rättighet att hjälpa människor uppnå största möjliga självständighet. I över 50 år har Permobil hållit fast vid denna övertygelse. Permobil är en global ledare inom avancerad rehabiliteringsteknologi och brinner för att förstå våra användares behov och förbättra deras livskvalitet genom moderna hälso- och sjukvårdslösningar.
Idag inkluderar våra lösningar elektriska rullstolar, sitt- och positioneringsprodukter, drivaggregat samt manuella rullstolar.
Permobil är en del av Patricia Industries, ett dotterbolag till Investor AB, och har sitt huvudkontor i Sverige. Permobil har 1 800 medarbetare i mer än 17 länder världen över. För att läsa mer om vår historia och våra produkter, besök permobil.com. Så ansöker du
