Sommarjobb - Kvalitet, Lager & Logistik | Göteborg
2026-05-28
Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Vi söker noggranna och engagerade sommararbetare till vårt team inom kvalitet, lager och logistik. Rollen erbjuder varierande arbetsuppgifter med fokus på lagerhantering, kvalitetskontroller och effektiva logistikflöden.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier eller annat arbete.Dina arbetsuppgifter
Kvalitetskontroll av inkommande och utgående varor
Orderplock, paketering och truckkörning för dig som har truckkort och B-körkort
Hantering av lagerflöden samt inventeringar
Vi söker dig som:
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier eller arbete
Är noggrann, ansvarstagande och flexibel
Trivs i ett högt arbetstempo och bidrar med en positiv inställning
Har möjlighet att arbeta heltid under sommaren
Meriterande:
Erfarenhet av lager, logistik eller kvalitetskontroll
Truckkort
B-körkort
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Möjlighet till extrajobb efter sommaren
En trevlig arbetsmiljö och ett stöttande team
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
411 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inspection & Damage Containment Europe Sweden AB Jobbnummer
9932399