Sommarjobb - Kundrådgivare Bevakningstjänst
Vattenfall AB / Kundservicejobb / Trollhättan Visa alla kundservicejobb i Trollhättan
2026-01-30
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Är du student och vill använda dina kunskaper och idéer för att vara med och påverka utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle? Då borde du söka ett sommarjobb hos oss!
Sommarjobben på Vattenfall Eldistribution är en möjlighet för dig som student att få erfarenhet och en inblick i hur det är att arbeta på ett stort svenskt energibolag. På Vattenfall Eldistribution jobbar vi för att alla ska kunna välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Du kommer få träffa människor med olika erfarenheter som kan bidra till din utveckling och ditt nätverk. Du som har sommaruppehåll från pågående studier kan söka ett sommarjobb hos oss. Vi ser fram emot din ansökan!
Om rollen
I denna roll kommer du huvudsakligen att arbeta med att besvara frågor som rör bevakningar och ledningsanvisningar. Du kommer successivt att läras upp i att hantera enklare administrativa arbetsuppgifter och få en god förståelse för verksamhetens processer.
Arbetsuppgifterna innefattar att svara på inkommande ärenden via telefon och mejl, beställa tjänster från entreprenörer samt följa upp att beställda tjänster utförs enligt överenskommelse. Du kommer även att utföra administrativa uppgifter i våra system.
Tjänsten ger dig en god inblick i verksamheten och du blir en del av ett engagerat team. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill prova på rollen och se om vi är rätt match för varandra, samtidigt som du bygger värdefull erfarenhet.
KravspecifikationPubliceringsdatum2026-01-30Kvalifikationer
Pågående utbildning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande
Högskoleutbildning inom:
Elteknik, eller
EkonomiDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, stabil och professionell i ditt bemötande. Du är serviceinriktad, behåller lugnet även i pressade situationer och har lätt för att se andras perspektiv. Du arbetar noggrant, är kvalitetsmedveten och har ett tydligt fokus på att leverera enligt uppsatta mål.
Ytterligare information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef: Sophia Kedidi, sophia.kedidi@vattenfall.com
Vill du veta mer om själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare: Isabelle Westerlind. isabelle.westerlind@vattenfall.com
Fackliga representanter för sommarjobbet är Anne-Marie Sjöbohm (Akademikerna), Jan-Olof Eriksson (Unionen), Ulf Tengman (SEKO), Christian Ericsson (Ledarna). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Tjänsten är placerad i Trollhättan och kommer pågå mellan 8 juni - 21 augusti 2026.
Så här ansöker du
Förbered ett CV; i ditt CV är det viktigt att det tydligt framgår utbildning, relevanta erfarenheter och bostadsort. Inga ansökningar tas emot via mail.
Låter detta som ett sommarjobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan senast den 22 februari 2026!
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
461 30 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättan - Vattenfall Jobbnummer
9714151