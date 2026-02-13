Sommarjobb - Guide i Äskhults by
2026-02-13
Kungsbacka kommun söker guider till sommarsäsongen 2026! Inför sommarsäsongen 2026 söker vi guider med servicekänsla som kan ge våra gäster en oförglömlig upplevelse.
Kan du tänka nytt, samarbeta, välkomna och leverera? Då ser vi fram emot din ansökan.
Rollen som guide hos oss
Våra guider är Äskhults ansikte utåt, där en viktig och avgörande del i rollen är att alltid agera professionellt så att våra gäster får med sig en positiv upplevelse. Som guide håller du visningar, temavisningar och guidar bokade grupper. Du möter gäster från när och fjärran och bidrar till en engagerande och minnesvärd upplevelse. Praktiska sysslor kan förekomma såsom enklare djurskötsel, trädgårdsarbete och städning.
Du kan gärna läsa mer om Äskhults by här här: https://visitkungsbacka.se/askhults-byPubliceringsdatum2026-02-13Profil
Du är serviceinriktad, lyhörd och engagerad. Med din förmåga att skapa intresse och fånga publiken gör du ett starkt intryck i alla sammanhang. Du tar initiativ, anpassar dig snabbt till nya situationer och visar en hög grad av flexibilitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Vi söker dig som:
- Är fyllda 18 år när anställningen påbörjas
- Kan förstå och uttrycka dig svenska och engelska
- har B-körkort
- har god datorvana
- har relevant utbildning eller erfarenhet inom pedagogik, kulturhistoria eller drama.
Det är meriterande om du:
- Kan förstå och uttrycka dig på tyska
- har erfarenhet av guidning eller arbete i kulturhistoriska miljöer
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning (sommarjobb/säsong) upp till 80% mellan 15 juni-25 augusti 2026.
- Helgarbete och vissa kvällar förekommer
- Vi kan eventuellt erbjuda arbetstillfällen i försäsong och förlängning vid helger och höstens event
- Du måste ha eget fordon eller möjlighet att ta sig till arbetet själv utifrån att kollektivtrafiken är begränsad.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 2 mars. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
