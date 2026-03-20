Sommarjobb - Forskningsassistent för fält- och laboratorieförsök
2026-03-20
Vill du arbeta praktiskt med forskning som bidrar till hållbara matsystem? Vi söker en forskningsassistent till sommaren 2026 där du får kombinera fältarbete med laboratorieanalyser och vara en del av ett internationellt forskningsprojekt.
Om oss Enheten Hållbara Matsystem samlar omkring 20 forskare och specialister som arbetar för en hållbar omställning av matsystemet genom tillämpad och lösningsorienterad forskning.
Genom systemanalytiskt och tvärvetenskapligt arbete, och i nära samverkan med näringsliv, offentlig sektor och akademi, utvecklar vi kunskap, data och metoder som möjliggör hållbara beslut i hela livsmedelskedjan - från hav och jord till bord.
Hos oss får du arbeta i en miljö som präglas av hög kompetens, nyfikenhet och ett starkt driv att skapa konkret nytta i samhället.
Om rollen Som forskningsassistent arbetar du både i fält och i laboratoriemiljö. Rollen är varierad och innefattar bland annat:
• Jordprovtagning och fältarbete
• Laboratorieanalyser och hantering av prover
• Ansvar för att dokumentation och databaser hålls uppdaterade
• Datainsamling och stöd i experimentella upplägg
• Medverkan i rapportskrivning
• Kontakt med lantbrukare, kommuner och andra samarbetspartners
Du kommer att arbeta i ett EU-projekt, vilket ger möjlighet att få insyn i internationella samarbeten och möta partners från andra länder.
Tjänsten är tidsbegränsad under juni-augusti 2026 med placeringsort Uppsala. Arbetet kräver att du är tillgänglig under sommaren, då fältförsök och provtagning genomförs. Timlön enligt överenskommelse.
Vem är du? För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har kunskap om eller erfarenhet av lantbruksförsök, fältmetodik eller arbete med jord och grödor.
Du är noggrann, strukturerad och ansvarstagande, med förmåga att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt. Du är nyfiken, öppen för nya idéer och har ett stort engagemang i det du gör. Rollen innebär både fält- och laboratoriearbete, vilket gör att du trivs med praktiskt arbete utomhus såväl som i labbmiljö.
Vidare har du lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt, och du har en god kommunikativ förmåga.
• Pågående eftergymnasiala studier inom lantbruk, biologi, miljövetenskap eller liknande alternativt eftergymnasial utbildning inom samma område.
• Kunskap om och/eller erfarenhet av lantbruksförsök, fältmetodik eller arbete med jord och grödor
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
• Eftergymnasial utbildning inom lantbruk, biologi, miljövetenskap eller liknande
• Erfarenhet av fältarbete eller lantbruksforskning
• Erfarenhet av datainsamling från fältutrustning eller digitala system
• Utbildning eller certifieringar inom exempelvis säkerhet, fältutrustning eller laboratoriearbete
• B-körkort
Vårt erbjudande Hos oss får du ett meningsfullt sommarjobb där du bidrar till forskning som gör verklig skillnad. Du får praktisk erfarenhet av både fältarbete och laboratorieanalyser, och möjlighet att följa forskningsprocessen från datainsamling till analys och rapportering.
Välkommen med din ansökan! Om du har frågor är du välkommen att kontakta Maria Hellström, enhetschef, +46 10 516 66 30 eller Nargish Parvin, senior forskare, +46 10 516 56 12. Sista ansökningsdag 12 april, 2026.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, SACO +46 10 228 41 22 och Linda Ikatti, Unionen, +46 10 516 51 61.
