Sommarjobb - Fastighetsskötare
Köpings Bostads AB / Fastighetsskötarjobb / Köping
2026-02-20
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
Visa alla jobb hos Köpings Bostads AB i Köping
Är du den som ska förstärka oss under sommaren och stämmer det här in på dig, då ska du söka sommarjobb på KBAB.
Sommarjobbet är en tidsbegränsad anställning under fyra veckor. Vecka 25 - 28 (15 juni - 10 juli). För det här sommarjobbet söker vi ungdomar i åldrarna 16 till 18 år och som bor i Köpings kommun. Vi har även sommarjobbare som utgår från Kolsva. Är detta passande för dig? Nämn det i din ansökan.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
I vår organisation sätter vi stort fokus på rent, snyggt och tryggt i våra områden. I rollen som sommarjobbande fastighetsskötare kommer bl.a. följande arbetsuppgifter att ingå:
* Ogräsrensning
* Trappstädning
* Måla
* Städa källarförråd
* SkräpplockningKvalifikationer
Vi vill att du är punktlig, ansvarsfull och självständig. Det är viktigt att du kommer till jobbet med en god inställning och bidrar till en god trivsel i arbetsgruppen samtidigt som ni hjälps åt i området. Förmåga att uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift.
ÖVRIGT
Köpings Bostadsaktiebolag grundades 1917 som AB Smålägenheter i Köping och har sedan dess bedrivit verksamhet på orten. Vi har en bred variation av bostäder och kan erbjuda olika typer av boende i flerbostadshus och markbostäder i olika storlekar. I vårt bestånd finns också olika typer av lokaler, både i mindre affärscentra och i butiker, källarlokaler samt förråd.
Vi arbetar för att erbjuda våra hyresgäster ett hållbart och tryggt boende präglat av omtanke och framtidstro. Vår värdegrund ska bidra till en arbetsplats där vi ger bra service, är engagerade i vårt arbete och visar respekt för varandra. Vi kallar vår värdegrund för SER. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307676". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings Bostads AB
(org.nr 556014-9758) Kontakt
Förvaltare
Robert Eriksson robert.eriksson@kbab.koping.se 070-316 78 14 Jobbnummer
9754430