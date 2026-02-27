Sommarjobb - Driftanalytiker med fokus på strömdelningsanalys
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2026-02-27
Vill du också vara med och bidra till att Sverige lyser? Ta chansen och sommarjobba i en utvecklande och samhällsviktig verksamhet. Nu söker vi en person som vill arbeta med strömdelningsanalyser hos oss på Svenska kraftnät.
Är du en driven och nyfiken person med intresse för elbranschen? Då har du chansen nu! Svenska kraftnät utvecklar och förvaltar Sveriges stamnät för el - elens motorvägar.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Svenska kraftnät söker nu dig som vill arbeta med strömdelningsanalyser i dubbelbrytarställverk för att avgöra om högre överföring kan tillåtas på enskilda ledningar. Du kommer att tillhöra enheten Operativ Driftanalys 1 som består av 10 personer. Enhetens övergripande ansvar är att beräkna och övervaka överföringskapaciteter i kontrollrummet hos Svenska kraftnät.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Sundbyberg. Arbetsuppgifter
I rollen som driftanalytiker med fokus på strömdelningsanalyser kommer du främst att ansvara för att räkna på hur strömmarna fördelar sig i dubbelbrytarställverk. Du kommer att räkna i belastningsverktyget PSS/E och analysera strömdelningen i ett antal stationer från norra till södra Sverige. Tjänsten kommer att innefatta:
• Kartlägga och identifiera prioriterade stationer där strömdelningsanalyser behövs.
• Genomföra strömdelningsanalyser i PSS/E.
Du kommer att få möjligheten att utvecklas inom kraftsystemförståelse och få arbetsnära erfarenhet av vanliga beräkningsverktyg. Du kommer få en introduktion till det nationella kraftsystemet och chans att utbyta erfarenheter med kollegor som verkat länge inom branschen.Bakgrund
Du ska läsa en utbildning inom elkraftteknik eller energisystem. Övriga krav:
• Du har erfarenhet av att göra belastningsfördelningsanalyser i något beräkningsverktyg, t.ex. i PSS/E.
• Du har grundläggande förståelse av ställverk och apparater i transmissionsnätet.
• Du talar samt förstår svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har en grundläggande kraftsystemförståelse och intresse av elmarknadens funktion.
Dina personliga egenskaper
Du har lätt att arbeta självständigt utifrån givna instruktioner. Du är samarbetsvillig och har lätt att arbeta i olika konstellationer.
Vill du veta mer?
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jakob Sahlin på 010-435 91 82. För frågor gällande rekryteringsprocessen går det bra att kontakta ansvarig rekryterare Lovisa Skoglundh på lovisa.skoglundh@svk.se
. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010-475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast den 20/3 2026.
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.
Övrig information
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
