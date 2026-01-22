Sommarjobb - Coach till Code Summer Camp 2026
2026-01-22
Om Code Summer Camp
Code Summer Camp är årets stora händelse för programmeringsintresserade barn och ungdomar mellan 7-17 år! Syftet är att tidigt väcka barn och ungdomars intresse och nyfikenhet för teknik, programmering, digitalt skapande och problemlösning hos alla oavsett förkunskaper.
Skill projektleder Code Summer Camp som arrangeras i samarbete med Linköping Science Park. Lägret är ett medel för att jobba med långsiktig kompetensförsörjning vilket är ett viktigt arbete för oss. Sommarlägret kommer att genomföras dagtid under tre veckor med start måndagen den 16 juni.
Dina arbetsuppgifter
I din roll som coach har du den härliga uppgiften att peppa, coacha och hjälpa deltagarna under lägret. Deltagarna kommer att få prova på alltifrån blockprogrammering, webbprogrammering med mera till kodning av spel, ta del av studiebesök och delta i kreativa workshops. Du och dina coachkollegor coachar, lär och inspirerar deltagarna.
Du arbetar dagtid under de tre veckorna då lägret äger rum. Inför lägret ingår två introduktionsdagar med fokus på utbildning för dig som coach samt en dag med teamet inför att lägret startar i gång. I tjänsten ingår förberedelsetid.
Lägret arrangeras följande veckor:
Vecka 25, måndag - torsdag (15-18 juni): 13-17 år, 10-17 år (deltagare deltar digitalt)
Vecka 26, måndag - fredag (22-26 juni): 7-9 år
Vecka 27, måndag - fredag (29 juni - 3 juli): 10-12 år
Din profil
Vi söker dig som studerar en utbildning med inriktning teknik och/eller IT. För att ge bästa stöd och lärande för deltagarna ser vi att du har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete och/eller erfarenhet av att arbeta med barn.
Du har ett stort intresse för teknik och programmering och ser vikten av att barn och unga tidigt får prova på detta och får upp ögonen för att koda.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi söker dig som är utåtriktad med positiv energi. Du har lätt för att samarbeta med andra och har en prestigelös approach. Vi ser även att du är flexibel och kan anpassa dig efter förändrade förutsättningar. Du lockas av att i rollen som coach få möjlighet att vara med och skapa en minnesvärd lägerupplevelse för unga!
Du behöver vara tillgänglig under introduktionsdagarna 21-22 maj (heldagar) 8 juni (halvdag) samt kan arbeta samtliga tre lägerveckor. Flytande svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.
Ansökan
Vill du veta mer om rollen är du välkommen att kontakta Mattias Hellström, Projektledare på Skill; mattias.hellstrom@skill.se
eller 013-329419. Har du frågor kring anställning eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Filip Andersson, Rekryterare på Skill; filip.andersson@skill.se
.
Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med din ansökan då tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Detta är ett konsultuppdrag där du under sommaren blir anställd som konsult hos Skill.
