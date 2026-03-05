Sommarjobb - Butiksmedarbetare

Hirely AB / Butikssäljarjobb / Lund
2026-03-05


Vi söker nu engagerade sommarjobbare som butiksmedarbetare i Lund åt en av våra kunder inom detaljhandeln. Tjänsten passar dig som vill arbeta under sommaren, trivs med kundkontakt och vill bidra till en positiv butiksupplevelse.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Om tjänsten
Som butiksmedarbetare under sommaren blir du en viktig del av teamet och hjälper till att hålla butiken välfylld, organiserad och välkomnande. Du får en introduktion och arbetar tillsammans med erfarna kollegor.

Dina arbetsuppgifter
Ge kunder professionell och trevlig service
Kassaarbete och betalningshantering
Påfyllning och exponering av varor
Skyltning och kampanjarbete
Hålla ordning och reda i butiken
Ta emot och packa upp leveranser

Kvalifikationer
Erfarenhet av butik eller service är meriterande
Serviceinriktad och positiv inställning
Ansvarstagande och noggrann
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Goda kunskaper i svenska

Meriterande

Kassavana
Erfarenhet av försäljning
Flexibilitet kring arbetstider

Om dig

Du är utåtriktad, hjälpsam och har lätt för att samarbeta. Du är engagerad i ditt arbete och vill bidra till en god stämning i butiken under sommarperioden.

Om anställningen
Omfattning: Heltid eller deltid under sommaren
Placering: Lund
Arbetstider: Varierande, inklusive kvällar och helger
Period: Enligt överenskommelse under sommaren

Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
222 20  LUND

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9778300

