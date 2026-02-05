Sommarjobb - Assisterande VD
2026-02-05
Gillar du ledarskap, innovation, affärsutveckling och vill jobba med dessa frågor på en strategisk nivå? I sommar kan du som magister- eller masterstudent söka jobb som assisterande VD på Göteborg Energis dotterbolag Göteborg Energi Din El AB.
Din uppgift
I din roll som assisterande VD blir du en viktig del av vårt strategiarbete. Du kommer att stötta organisationen och ledningen genom att ge din input i ledningsgruppsarbetet och affärsplaneringen. Du hjälper till med att analysera olika frågeställningar som är viktiga för oss och för Göteborgarna.
Du kommer stödja oss i att bli mer hållbara, arbeta och tänka smartare, mer ekonomiskt och mer innovativt. Förutom att delta i ledningsgrupp och agera i det vardagliga arbetet engagerar du dig i ett eget uppdrag. Uppdraget kommer att handla om att ta fram en affärsstrategi för hur Din El kan stärka sin position på marknaden med bibehållen lönsamhet. Ditt arbete kommer att ha stor påverkan och hjälpa oss framåt samtidigt som du får meriter inför ditt framtida arbetsliv och en minnesvärd sommar.
Sommarjobbet sträcker sig mellan juni-augusti på plats i Göteborg, möjlighet till ledighet finns.
Ditt team
Din El är ett dotterbolag till Göteborg Energi som ska uppfattas som en trygg elhandelsaktör som skapar värde för privatkunder och näringsidkare. Din El ska vara den självklara aktören på marknaden som hjälper samhället i energiomställningen och strävan efter ett mer klimatsmart samhälle. Din Els vision ska uppnås genom en serviceinriktad och kompetent organisation som tillsammans med kunderna ständigt söker nya innovativa lösningar. Din El ska också bidra till långsiktig och stabil lönsamhet för Göteborg Energi och Göteborg Stad.
Din kompetens
Du som söker rollen som assisterande VD har ett stort engagemang för ledarskap och tar dig an en roll som denna med energi och nyfikenhet. I rollen krävs att du skapar kontakter med dina kollegor i verksamheten och kommunicerar väl. Du har en god förståelse för affärsmässiga principer och en förmåga att snabbt sätta dig in i helhetsbilden av ett företag som Göteborg Energi Din El. Vi tror att du är en person som strävar efter goda resultat i ditt arbete och vill göra ditt allra bästa hos oss!
För att ta dig an denna roll på bästa sätt tror vi att du har en kandidatexamen och har påbörjat din magister-/masterutbildning. Du har erfarenhet av ledarskap i någon form, exempelvis som ledare i föreningslivet, i studiesammanhang eller på tidigare arbetsplatser. Vi vill även att du har minst ett års arbetslivserfarenhet. Du talar och skriver obehindrat på svenska.
I den här rekryteringsprocessen har vi valt att använda oss av urvalsfrågor, vi kommer därför inte att efterfråga CV eller personligt brev.
Du som går vidare till det sista steget i rekryteringsprocessen kommer att tilldelas ett case som vi vill att du presenterar förmiddagen den 6e mars, presentationen kommer att ske digitalt.
Är du redo för en spännande sommar där du får utvecklas och göra skillnad? Vi hoppas att vi får chansen att jobba med dig i sommar!
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Göteborg Energi Kontakt
