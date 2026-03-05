Sommarguider till Curiosum, sommaren 2026
2026-03-05
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/Publiceringsdatum2026-03-05Beskrivning
Curiosum är ett science center vid Umeå universitet med målet att öka intresse och kunskaper för vetenskap och teknik hos alla men särskilt hos barn och unga.
Verksamheten inrymmer en pedagogisk mötesplats för barn, unga, studenter, lärare och forskare, ett besöksmål för allmänheten och en utvecklingsmiljö för forskning, utveckling och innovation. Under vardagar tar Curiosum emot bokade grupper, i första hand skolklasser i skolprogrammet men också andra grupper från Umeå universitet, näringsliv och andra organisationer. På helger och på skollov är Curiosum öppet för allmänheten.
Curiosum ligger vid Konstnärligt campus vid Umeå universitet. Curiosum har en domteater för spektakulära vetenskapliga visualiseringar (exempelvis planetarium) och för att visa filmproduktioner med olika teman. Dessutom finns experimentlabb för pedagogisk verksamhet, hallar för utställningar samt sofistikerade verkstäder (ett makerspace) för digital tillverkning med olika metoder och material. Verksamheten omfattar ca 20 personer och leds av en föreståndare. Styrgruppen består av representanter från Umeå universitet och Umeå kommun samt näringsliv.
Vi söker nu 10-15 guider som i första hand kan ta hand om våra besökare i interaktiva miljöer och aktiviteter under sommarlovet 2026.Dina arbetsuppgifter
Som sommarguide på Curiosum innebär arbetsuppgifterna bland annat att:
- guida besökare i olika aktiviteter och laborationer i verkstäder, laboratorier och utställningar
- välkomna besökare i receptionen
- visa domföreställningar
- sälja produkter i vår butik
- kommunicera via sociala medier
- fotografera och filma
- guida fritidsgrupper i pedagogiska aktiviteter
- guida barn och unga i Curiosums klubbverksamhet
Arbetsuppgifterna innebär att arbeta såväl självständigt som i grupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- är student på ett utbildningsprogram vid Umeå universitet
- har avklarat kurser om minst 60 högskolepoäng. Utbildningens inriktning kan vara inom olika ämnesområden inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap eller humaniora, eller, t ex lärarprogram, ingenjörsprogram eller annat relevant utbildningsprogram.
- har gått naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på minst gymnasienivå, eller motsvarande.
- kan uttrycka sig flytande i svenska såväl muntligt som skriftligt.
Utöver de formella kvalifikationerna söker vi också dig som har ett brinnande intresse för vetenskap och teknik, och som kan entusiasmera människor i alla åldrar, särskilt barn och unga. Stor vikt kommer därför att läggas vid ditt förhållningssätt och förmåga att hålla i programaktiviteter i olika experimentverkstäder och utställningar, och ta initiativ till möten med ett engagerande bemötande. Tidigare erfarenhet från arbete på science center eller museum är särskilt meriterande.
Vi ser att du förhåller dig serviceinriktat, flexibelt, strukturerat, noggrant, drivande och att du uppskattar att ta ansvar för och se till att dina arbetsuppgifter slutförs enligt planering. Ytterligare kunskaper i andra språk än svenska är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Ange gärna i din ansökan om du har speciellt intresse för eller har speciella kvalifikationer inom någon/några av de ovan angivna arbetsuppgifterna. Anställningsvillkor
Anställningen avser en 50% - 75% särskild visstidsanställning (SÄVA) under 10 veckor mellan perioden 8:e juni till 16 augusti. Schemaläggning sker med oregelbundet lagda dagsarbetspass på 6 timmar, enligt överenskommelse, och med möjlighet till byten mellan medarbetare. Arbetstiden är förlagd till vardagar och helger.Så ansöker du
Din ansökan skickas in via universitetets rekryteringssystem Varbi, och ska vara inkommen till Umeå universitet 2026-03-26. I denna rekrytering söker du enbart med ditt CV. I ansökningsformuläret kommer du att få svara på frågor om varför du söker den utlysta anställningen samt ge information om din kompetens och erfarenhet kopplat till den utlysta anställningen.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
