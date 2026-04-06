Sommarextra Spårvagnskonduktör/informationsvärd
2026-04-06
Letar du efter ett serviceinriktat sommarjobb med stort eget ansvar samtidigt som du ingår i ett väloljat och trevligt team som får kollektivtrafiken att rulla?
AB Stockholms Spårvägar bedriver bl.a. spårvägstrafiken Spårväg City på uppdrag av SL. Bolagets lokaler finns på Djurgården, granne till Liljevalchs konsthall.
Nu söker vi engagerade medarbetare som vill ta på sig uppdraget att arbeta som konduktörer på våra spårvagnar och informationsvärdar på hållplatserna under sommaren. Om tjänsten
Spårvagnskonduktör/informationsvärd är ett ansvarsfullt arbete där du viserar resenärers biljetter och ger den service som behövs ombord spårvagnarna. Som informationsvärd arbetar du på utvalda hållplatser där vi vill ge våra resenärer extra hjälp och stöd.
Spårvagnarna går 365 dagar om året och nästan hela dygnet, det innebär att jobbet som spårvagnskonduktör/informationsvärd är ett schemalagt skiftarbete. Det är viktigt att du kan jobba olika tider på dygnet och alla veckans dagar. Du behöver kunna ta tid till- och från våra lokaler på Djurgården alla tider på dygnet.
Om dig som person
För att passa som spårvagnskonduktör/informationsvärd krävs det att du kan hantera stressiga situationer i såväl den dagliga trafiken och sommartid då många turister besöker sevärdheter på Djurgården med våra spårvagnar. Du följer de regler och rutiner som finns och sätter säkerheten främst för våra resenärer. Den ena situationen är sällan lik den andra vilket ställer krav att du är en lugn, stabil och behjälplig person med god servicekänsla.
För tjänsten krävs även att du har följande:
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Tidigare erfarenhet av arbete med kundnära service
Datorvana
Det är meriterande om du har gymnasieutbildning eller motsvarande
Det är meriterande om du har goda kunskaper i engelska och annat språk
Om kraven i befattningen
För att kunna arbeta som spårvagnskonduktör/informationsvärd erhåller du utbildning av oss och du erhåller lön under utbildningstiden.
Utbildningen startar 28 april och pågår heltid i ca 2 veckor på dagtid och vardagskvällar samt vissa helger. Utbildning sker i våra lokaler på Djurgården. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov och en dag tillsammans med en handledare, därefter är du behörig spårvagnskonduktör/informationsvärd och redo för att påbörja arbetet på egen hand.
Vi erbjuder
Visstidsanställning under sommaren som omfattas av gällande kollektivavtal
Omväxlande arbete
Friskvårdsbidrag
SL-kort till reducerat pris, förmånsbeskattat
Betald utbildning
God kamratskap och trevliga kollegor
Trygg anställningsform
Klimatsmart arbete
Om att vara anställd på Stockholms Spårvägar
AB Stockholms Spårvägar har nolltolerans mot både alkohol och droger, det innebär att alkohol- och drogtest kommer att utföras under rekryteringsprocessen.
Under utbildningen samt under perioden efter utbildningen är man anställd. Efter genomförd och godkänd utbildning förväntas du tjänstgöra på heltid från juni till och med augusti (eller andra datum efter överenskommelse). Möjlighet till att ta ledigt finns endast undantagsvis under denna period, semesterersättning utbetalas i samband med lön.
Det är skiftarbete så du ska vara beredd på att kunna jobba tidigt på morgonen likväl som sent på kvällen samt varannan helg under sommaren.
Ansökan
Vi tar emot din ansökan tillsammans med ditt CV genom knappen "Ansök" längst ner på denna sida.
Sista ansökningsdag är 2026-04-18, vi kommer arbeta löpande med rekryteringen vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef för kundservice
Ivan Brieba tel, Tfn 010-157 44 73
AB Stockholms Spårvägar omfattas av kollektivavtal tecknat mellan Almega Tågföretagen och de fackliga organisationerna ST, SRAT-TJ och Seko.
Kontaktpersoner till fackförbund
Katarina Strömberg
SRAT-TJkatarina.stromberg@sparvagar.se
Doris Philip
ST doris.philip@sparvagar.se
Bryar Rashid
Seko bryar.rashid@sparvagar.se
Ulrika Carlsson
Seko Lokalbaneklubbenulrika.carlsson@sparvagar.se Så ansöker du
