Sommarchefer till hemtjänst och korttidsboende
2026-04-30
Vill du göra skillnad för andra och samtidigt prova på och utveckla ditt ledarskap? Då kan du vara en av våra nya sommarenhetschefer inom hemtjänst eller korttidsboende!
Vilka är vi?
Vårt huvuduppdrag på vård- och omsorgskontoret är att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden, och i dessa möten göra skillnad. Vi ansvarar även för att leverera mat till förskola, skola och vård- och omsorgskontorets verksamheter. Med våra cirka 3000 medarbetare utgör vi kommunens näst största kontor.
Kontoret har gemensamt ansvar för att leda verksamheten mot uppsatta mål och skapa en meningsfull och trygg vardag för de som är i behov av vår hjälp. Grunden i vårt arbete är personcentrerat förhållningssätt, där arbetet styrs av och utgår från brukarens behov.
Vi söker nu sommarenhetschefer till vår kommunala vård- och omsorgsverksamhet. Hos oss erbjuds du möjlighet att prova på ett viktigt och utmanande arbete som du kan vara stolt över!Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
Rollen som sommarchef innebär en spännande möjlighet för dig att samla värdefull erfarenhet och utvecklas i dina färdigheter som ledare, samt möjlighet att knyta kontakter inom organisationen.
Ditt främsta uppdrag är att säkerställa att det vardagliga arbetet på enheten fortlöper på ett kvalitetssäkert sätt under ordinarie chefs frånvaro. Du planerar och leder verksamheten utifrån uppsatta mål, ekonomiska förutsättningar, verksamhetsplaner och riktlinjer.
Det yttersta ansvaret för arbetsmiljö och ekonomi ligger på verksamhetschef, men du kommer hantera personalfrågor som uppstår i vardagen, så som arbetsskador eller bemanning. Du kan även behöva hantera disciplinära ärenden kopplade till medarbetare samt avvikelser och klagomål från anhöriga och brukare.
Under sommaren har du tillgång till stöd från verksamhetschef, där alltid minst en verksamhetschef är i tjänst. Även andra stödfunktioner finns tillgängliga inom till exempel bemanning, rekrytering och ekonomi.
Vidare finns även tillgång till kollegialt stöd. Under sommaren hålls sommarmöten där du och andra enhetschefer inom samma verksamhetsområde träffas, för att utbyta erfarenheter och lyfta frågor.
Du kommer att arbeta inom ett av våra verksamhetsområden ordinärt boende (ORDBO) eller korttidsboende. Under sommaren kan ansvaret för specifik enhet variera eller förändras på grund av fastställda semesterperioder för ordinarie personal.
Vem är du?
Vi söker dig som har examen eller pågående studier inom relevant högskoleutbildning, så som socionom, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av arbete inom service och sätter alltid den du finns till för i första hand. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap och/eller arbete inom vård och omsorg. Du har gärna erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation.
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar och skapa struktur i ditt arbete. Du har en naturlig förmåga att ge tydliga instruktioner och anpassa ditt sätt att leda och vägleda utifrån situation och person. Du motiverar och stöttar andra för att de ska utvecklas och lyckas i sina uppgifter.
Du är en lagspelare som ser värdet i samarbete och aktivt bidrar till en positiv gruppdynamik. Genom att dela med dig av kunskap och lyssna in andra skapar du en trygg och inkluderande arbetsmiljö.
Du har en god självkännedom och är medveten om hur ditt agerande påverkar andra. Pålitlighet är en självklarhet för dig - du håller vad du lovar och tar ansvar för ditt arbete. Dessutom har du en förståelse för hur organisationen fungerar och kan anpassa ditt arbete utifrån helheten.
Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 4
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: Juni till och med augusti
Tillträdesdatum: 1 juni eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 14 maj, urval och intervjuer sker löpande
Kontakt: För frågor om rekryteringsprocess kontakta HR-konsult Robert Brandt på mailto:robert.brandt@norrkoping.se
eller HR-konsult Anna Mellqvist på mailto:anna.mellqvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
