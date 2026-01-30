Sommar- och timvikarier till stöd och omsorg inom funktionsstöd
2026-01-30
Vill du arbeta med människor? Då har vi jobbet för dig.
Inom funktionsstöd arbetar du med allt från omvårdnad i hemmet till att stötta personer på deras arbetsplats, i fritidsaktiviteter eller i skapande miljöer som teater och musik. Stödet i vardagen är grunden - men behoven ser olika ut. Oavsett uppdrag är målet alltid detsamma: att stärka människors självständighet och livskvalitet.
Vad är en funktionsnedsättning?
En funktionsnedsättning är en nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga. Den kan vara medfödd eller uppstå senare i livet och kan vara synlig eller osynlig. Varje person är unik - med egna förmågor, behov och styrkor - och det är det som gör arbetet både meningsfullt och utvecklande.
Våra verksamheter
Vi rekryterar till flera verksamheter inom funktionsstöd:
• Bostad med särskild service (BmSS) - dygnet runt-verksamhet.
• Daglig verksamhet - habiliterande och arbetsinriktade aktiviteter dagtid.
• Boendestöd - stöd i brukares hemmiljö, främst dagtid men även kvällar och helger.
• Korttidsboende för vuxna - tidsbegränsat stöd och omsorg för vuxna brukare.
Placering sker utifrån verksamheternas behov och dina tidigare erfarenheter. Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Arbetet varierar beroende på verksamhet, men kan inkludera:
• Pedagogiskt stöd i vardagen
• Personlig omvårdnad
• Matlagning, tvätt och andra vardagliga sysslor
• Aktiviteter och socialt stöd
• Dokumentation samt läkemedelshantering enligt delegation
Utmanande och självskadebeteenden kan förekomma på vissa av våra verksamheter.
Sommarvikariat:
Du behöver kunna arbeta enligt schema några sammanhängande veckor under vecka 25-33. I ansökan anger du när du kan arbeta. Det finns möjlighet att börja som timvikarie innan sommaren.
Timvikariat:
Som timvikarie arbetar du vid behov och lägger själv in din tillgänglighet. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, helg och natt beroende på verksamhet.Kvalifikationer
Du som söker tjänst hos oss behöver ha fyllt 18 år, i enlighet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2023:2).
För att kunna föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Är du utbildad stödassistent, undersköterska eller har en annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig alternativt har en pågående utbildning inom vård och omsorg, pedagogiskt eller socialt arbete är det meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, pedagogiskt eller socialt arbete.
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3) Beställt utdrag ska vara oöppnat
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/463".
Detta är ett deltidsjobb.
