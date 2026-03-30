Sommar- och timvikarier till BmSS Lillebyvägen
Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Söker du omväxling, utmaningar och trevliga kollegor? Vill du göra skillnad för personer som bor i BmSS (bostad med särskild service)? Då ska du söka sommarvikariat hos oss!
Vi söker nya kollegor inför sommaren som vill ge stöd till människor i det dagliga livet, i och utanför hemmet.
Här får du vara med och göra skillnad i vardagen för personer med autism, intellektuella funktionsnedsättningar samt utmanande beteende.
Vi stöttar och motiverar våra hyresgäster i deras vardag, allt från hygien tex duschrutin på morgonen, hjälp med frukost till matlagning och aktiviteter. Aktiviteter kan vara till exempel att följa med på promenad, cykeltur, handla med mera.
Boende med särskild service erbjuder stöd dygnet runt. Vi utgår från hyresgästernas behov och behöver anpassa arbetstider utifrån det. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, sovande jour och helgtjänstgöring.
Sommarvikariat:
Du behöver kunna arbeta enligt schema några sammanhängande veckor under vecka 25-33. I ansökan anger du när du kan arbeta. Det finns möjlighet att börja som timvikarie innan sommaren.
Timvikariat:
Som timvikarie arbetar du vid behov och lägger själv in din tillgänglighet. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, sovande jour och helg.Kvalifikationer
Du som söker tjänst hos oss behöver ha fyllt 18 år, i enlighet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2023:2).
För att kunna föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Är du utbildad stödassistent, undersköterska eller har en annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig, alternativt har en pågående utbildning inom vård och omsorg, pedagogiskt eller socialt arbete är det meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, pedagogiskt eller socialt arbete.
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att brukaren får vad den personen behöver.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
I Förvaltningen för Funktionsstöd arbetar vi med konceptet 3T- "Tim till tillsvidare". Målsättningen är att det ska leda till en tillsvidareanställning i förvaltningen för utbildade vikarier, ca 70 % av vår tillsvidareanställda kommer från timvikariat. Bemanningsenheten kan rådgöra kring utbildning och det går att kombinera utbildning med arbete via bemanningsenheten. Vi lotsar även utbildad personal mot verksamheter som har behov.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3) Beställt utdrag ska vara oöppnat
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Ersättning
Timavlönad/ Vikariat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1615". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Funktionsbrevlåda Funktionsstöd Centrum Hisingen rekrytering.centrumhisingen@funktionsstod.goteborg.se
9826457