Sommar- och timvikarier sökes - Restaurang-/cafébiträde till Mötesplats
Mötesplats Mariatorget söker nu sommarvikarier och timanställda restaurang- och cafébiträden till vår restaurang- och caféverksamhet på Södermalm.
Hos oss serveras frukost, lunch och fika i en levande mötesplats där människor kommer för att äta, arbeta, mötas och delta i olika aktiviteter och arrangemang. Vi söker dig som gillar service, högt tempo och teamwork - och som vill bidra till att våra gäster får ett varmt och professionellt bemötande.
Om arbetet
Som restaurang-/cafébiträde arbetar du med vanligt förekommande arbetsuppgifter inom restaurang och café, bland annat:
Kassaarbete och kundbemötande
Servering av mat och fika
Förberedelse av smörgåsar, sallader och enklare servering
Hantering av kaffe- och espressomaskin
Disk, städning och löpande rengöring
Påfyllning och ordning i serveringen
Konferens- och eventservice vid behov
Du arbetar nära både kök och servering och är med och säkerställer att restaurangen håller hög kvalitet även under högt tempo.
I rollen ingår också att kunna stötta volontärer och personer i arbetsträning i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från restaurang-, café- eller servicebranschen
Är trygg i kundmöten och tycker om att ge god service
Är ansvarstagande, flexibel och stresstålig
Ser vad som behöver göras och tar initiativ
Trivs med att arbeta i team
Är noggrann och bidrar till att restaurangen hålls ren och välorganiserad
Är trygg i att möta människor med olika bakgrund och behov
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av lunchrestaurang eller café
vana av kassasystem och espressomaskin
erfarenhet av handledning eller arbetsledning i vardagen
Tjänsten en behovsanställning och är placerad på Mötesplats Mariatorget.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i en levande verksamhet
Ett högt tempo med mycket gästkontakt
Möjlighet att utvecklas inom service och restaurang
Ett engagerat team där samarbete är viktigt
Vi är en öppen och välkomnande arbetsplats med engagerade och prestigelösa kollegor. Tillsammans arbetar vi för att göra skillnad för de människor Stockholms Stadsmission möter och vi vågar lova att du kommer se att dina insatser ger stor utväxling för de verksamheter du arbetar med.Publiceringsdatum2026-05-06Så ansöker du
I denna rekrytering har Stockholms Stadsmission valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan för att få veta mer om din motivation/intresse samt hur väl du uppfyller tjänstens kravprofil.
Vi intervjuar löpande.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.
Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Arbetsgivare Stockholms Stadsmission
118 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Mötesplats Mariatorget Jobbnummer
9895287