Sommar- och timvikariat till vård och omsorg 2026
2026-03-04
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Vi söker just dig som vill bli vår nästa sommarvikarie inom vård och omsorg i Melleruds kommun! Har du ett stort hjärta och gillar att göra skillnad för andra? Då har vi jobbet för dig!
Om verksamheten
Bemanningsenheten är en central enhet som ansvarar för rekrytering och tillsättning av vikarier inom Socialförvaltningen. På bemanningsenheten har du möjlighet att få arbeta inom olika verksamheter - utvecklande och lärorikt! Vi försöker alltid att matcha dina kvalifikationer med det arbete vi tycker passar dig bäst.
Våra verksamheter är placerade i Dals-Rostock, Åsensbruk och Mellerud. Du kan jobba inom:
Vård och omsorg - hemtjänst, särskilt boende eller korttid.
Stöd och service (LSS) - bostad med särskild service (boende), personlig assistans, korttidsvistelse för barn och ungdom.
Vad innebär arbetet
Att arbeta hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp, ditt stöd och ditt engagemang. Hur stödet ser ut beror på personernas behov och önskemål. Det kan handla om att hjälpa till med personlig omvårdnad, hygien, inköp, tvätt, städning eller aktiviteter av olika slag. I arbetet ingår även att utföra insatser på uppdrag från sjuksköterska samt att dokumentera. Oavsett var du jobbar så är ditt uppdrag att tillsammans med stöttande kollegor arbeta för att skapa fina dagar och en trygg och glädjerik tillvaro för dem vi är till för.
Vad erbjuder vi?
Ett flexibelt arbete där vi skapar en trygg vardag för våra brukare genom god vård och omsorg.
Du får värdefull arbetslivserfarenhet inför ditt framtida arbetsliv.
Härliga och stöttande kollegor.
Introduktion med utbildningar som passar till ditt uppdrag.
Möjlighet att arbeta som timvikarie även andra delar av året.
Arbetstider som passar dig
Du har stor möjlighet att jobba upp till heltid! Eftersom verksamheterna är i gång dygnet runt, varje dag, finns det stor variation i arbetstider och schema. Arbetspassen är förlagda på dag/kväll, helger och för vissa tjänster även natt.
Det här söker vi i dig
Vi söker dig som har ett gott bemötande, vilja och förmåga att hjälpa andra och att kunna möta brukarens behov.
Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Du tar ansvar för din uppgift och lägger ner tid och engagemang i ditt arbete. Du följer verksamhetens rutiner och brukarens genomförandeplaner.
För att du ska lyckas och trivas i ditt arbete som vikarie behöver du ha ett intresse för att hjälpa andra och en hög arbetsmoral. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer
Du har fyllt 18 år.
Vi prioriterar sökande med godkänd eller pågående utbildning motsvarande omvårdnadsprogrammet, barn - och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har god datorvana och vana av att hantera mobiltelefon samt andra digitala verktyg och system.
Du ska ha god kunskap i svenska språket, tal och skrift. För att vara aktuell för tjänst kommer språktest att utföras digitalt.
Inom vissa av våra verksamheter är B-körkort ett krav.
Vi ser det även som positivt ifall du har tidigare arbetserfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Hur ser rekryteringsprocess ut?
Skicka in din ansökan med CV, digitalt.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Du måste lämna utdrag ur belastningsregistret innan du kan påbörja en anställning.
Nu kan du få ditt utdrag från polisens belastningsregister som digital post om du har en digital brevlåda. Har du ingen digital brevlåda tänk då på att beställa det i god tid då det kan ta längre tid. Klicka på denna länk; Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten för att komma till Polisen.se där du kan beställa utdrag från belastningsregistret.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
