Sommar- och extravikarier sökes till vår funktionshinderverksamhet
Trosa kommun / Vårdarjobb / Trosa Visa alla vårdarjobb i Trosa
2026-01-19
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trosa kommun i Trosa
, Södertälje
eller i hela Sverige
Du med ett hjärta för människor, stort engagemang och en vilja att lära dig - vi söker dig! Tillsammans med dina kollegor i Funktionshinderverksamheten kommer du att arbeta med att ge omvårdnad och bidra till en meningsfull vardag för andra.
Du har ett genuint intresse för människor och skapar positiv stämning där du är. Som person är du lyhörd och bryr dig om andra. För att du ska trivas i ditt uppdrag behöver du vara nyfiken, flexibel och påhittig. Du har inga problem att följa givna instruktioner samtidigt som du lätt hittar lösningar och tar egna initiativ när det behövs.
Du som söker är/har:
• erfarenhet av funktionshinder hos barn, ungdom och/eller vuxna
• grundläggande data- och dokumentationsvana
• bra på att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
• någon form av genomförd eller påbörjad pedagogisk, stödpedagogisk, socialpedagogisk, socionom- och/eller vårdutbildning
• B-körkort
Vi söker nu extra- och sommarvikarier till tre av våra verksamheter
Se beskrivning nedan, skriv gärna i din ansökan till oss om det är något område som du brinner lite extra för, eller om du kanske har mer erfarenhet eller kompetens inom.
DITT UPPDRAG SOM OMVÅRDNADSASSISTENT PÅ KORTTIDSVISTELSE LSS FÖR BARN OCH UNGA
På vår korttidsvistelse Rubinen LSS arbetar du med individen i centrum. Här får våra barn- och unga en möjlighet till rekreation, social samvaro samt stöd utefter sitt individuella behov. Här planeras aktiviteter och matlagning tillsammans med barnen/unga utefter deras önskemål. Vi rör på oss och använder även digitala verktyg som en del i verksamheten. Här sover barnen/ungdomarna också över och du finns med kring läggningsrutiner och ett fint avslut på dagen. Tillsammans med våra barn/unga får du använda din kommunikativa förmåga och ditt lugna fina bemötande.
DITT UPPDRAG SOM BOENDESTÖDJARE I ORDINÄRT BOENDE SoL
När du arbetar som boendestödjare inom neuropsykiatri och socialpsykiatri i ordinärt boende arbetar du direkt tillsammans med brukaren i och utanför dennes hem. Här möter du livets alla sidor och med individen i centrum ger du insatser som brukaren beviljats stöd för. Det kan t.ex. vara att tillsammans med brukaren planera och strukturera vardagen med allt ifrån inköpslistor, städning, matlagning, stöttning i kontakter samt utomhusvistelse ofta i form av promenader. Här får du vara en aktiv och empatisk lyssnare. Arbetet är flexibelt och du får arbeta tillsammans med erfarna kollegor som alla utgår ifrån en fin lägenhet där även våra cyklar och bilar finns. En bonus är att du garanterat får en bra vardagsmotion.
DITT UPPDRAG SOM BOENDESTÖDJARE I SERVICEBOENDEN LSS
När du arbetar på något av våra serviceboenden LSS i Trosa kommun gör du skillnad på riktigt. Här möter du livets alla sidor och med individen i centrum hjälper du människor med olika typer av behov i olika typer av tillstånd. Arbetsuppgifterna är att stötta våra brukare i vardagens olika delar som t.ex. att tillsammans med brukare planera, strukturera allt ifrån inköpslistor, städning, matlagning och samhällskontakter. I våra gemensamhetslägenheter har vi samvaro och vi gör även gemensamma aktiviteter utanför boendet.
Här stöttar och hjälper vi varandra i teamet för att tillsammans skapa en meningsfull vardag för våra brukare och en trivsam arbetsmiljö för alla oss som arbetar här. Kollegorna är erfarna och sammanhållningen är fin. I arbetet ingår sovande jour.
VAD ERBJUDER VI?
I Trosa kommun får du möjlighet att växa och lära dig mer. Vi har regelbundna internutbildningar och arbetar systematiskt med kompetensutveckling i våra team. Här är du delaktig i målsättning för verksamheten och dina tankar och idéer är en viktig del av våra ständiga förbättringar.
Hos oss får du:
• en bra och gedigen introduktion
• kompetenshöjande utbildningar
• förmånen att arbeta med fantastiska kollegor
• välfärdsteknologi som en naturlig del av jobbet
• möjlighet att växa i din profession och vidareutvecklas
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Visstid
Omfattning: Extra- och sommarjobb
Tillträde: Enligt överenskommelse
REGISTERUTDRAG
Den som erbjuds tjänst inom LSS behöver uppvisa utdrag ur belastningsregister enligt gällande lagstiftning (1993:387) om stöd och service till vissa funktionsnedsättningar, och som utför insatser åt barn. Ett sådant utdrag måste beställas av dig personligen, och du gör det genom följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdatum gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa kommun
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gruppchef serviceboende och boendestöd
Hannah Renefalk hannah.renefalk@trosa.se 0156-521 89 Jobbnummer
9690397