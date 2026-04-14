Sommar- och extrajobb inom rekrytering hos Poolia i Malmö!
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Vill du få in foten i bemannings- och rekryteringsbranschen? Hos oss på Poolia Malmö får du arbeta hands-on i hela rekryteringsprocessen. Du får möjligheten att bli en del av vårt team och jobba nära vår seniora konsulter!
Vi letar efter dig som brinner för service, är tävlingsinriktad och älskar att skapa nöjda kunder, kandidater och konsulter. Vi ser gärna att du är i början av dina studier och har minst två år kvar.
Under sommaren, v.27-33 arbetar du heltid och innan/efter sommaren förväntas du kunna jobba cirka 1-2 dagar i veckan.
Vi utgår från vårt kontor i Malmö där vi sitter tillsammans med våra systerbolag Uniflex och Qrios.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer att vara involverad i flera delar av rekryteringsprocessen, bland annat:
• Granska och göra urval av CV:n
• Hålla första telefonintervjuer
• Boka intervjuer åt konsultchef
• Med tiden genomföra egna intervjuer via Teams eller på kontoret
• Referenstagning
• Presentera kandidater till kund
• Koordinera kundintervjuer
• Ha kontakt med kunder och kandidater
• Avlasta våra Consultant Managers administrativt
Med tiden finns möjlighet att ta större ansvar och driva delar av processer själv.
Vem är du?
Vi letar efter dig som inte bara vill ha ett extrajobb utan som vill in i branschen och lära dig på riktigt!
• Du studerar eftergymnasialt, gärna inom HR, service management eller försäljning samt har minst två år kvar
• Du kan arbeta heltid vecka 27-33
• Du kan arbeta cirka 1-2 dagar i veckan innan och efter sommaren
• Du är trygg i att prata med människor och gillar tempo
• Du är strukturerad, noggrann och får saker gjorda
Det är meriterande om du har erfarenhet från service, försäljning eller liknande - men viktigast är din inställning.
Om verksamheten
Hos oss händer det mycket och det går fort. Du får jobba i ett team som är engagerat, prestigelöst och som ställer höga krav på varandra, men också har kul på vägen.
Du får en unik möjlighet att bygga erfarenhet inom rekrytering, kunddialog och affär, något du kommer ha nytta av oavsett vad du vill göra framåt.
VARMT VÄLKOMMEN IN MED DIN ANSÖKAN!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Bures gata 11

215 33 MALMÖ Arbetsplats
Poolia Kontakt
Julia Femenias Krohn julia.femenias-krohn@poolia.se 0720-704735 Jobbnummer
9852628