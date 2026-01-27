Sommar/Timvikarier till Funktionsstödsverksamheten
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Funktionsstödsverksamheten söker nu dig som är engagerad och har intresse för att arbeta hos oss som timvikarie på våra gruppboende, servicelägenheter och korttidsverksamhet. Inom vår verksamhet möter du personer med olika funktionshinder i varierande åldrar. Arbetet innebär att ge stöd och omvårdnad utifrån varje persons individuella behov som kan vara strukturera vardagen och hitta rutiner, hålla dygnsrytmen, utföra städning, tvätt, handling, matlagning och andra hushållssysslor samt upprätthålla sociala kontakter. Du bistår också vid kontakter med myndigheter, sjukvården eller närstående personer. Arbetstiden är schemalagd och kan omfatta dagtid, kvällar, helger och jourtjänstgöring nattetid. Ensamarbete kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad undersköterska med inriktning funktionshinder, har gått barn- och fritidsprogrammet, går vårdutbildning/barn-och fritidsprogrammet/annan pedagogisk utbildning eller har lång erfarenhet inom omsorg, psykisk hälsa eller beroende.
Körkort är meriterande.
Du måste vara 18 år och äldre.
Du ska ha lätt för att samarbeta med andra men även kunna ta egna initiativ, ha en god förmåga att kommunicera, kunna ta ansvar för dina arbetsuppgifter, ha ett respektfullt och värdigt bemötande med en positiv människosyn och sätta brukarens behov i fokus. Personlig lämplighet är av stor vikt.
