Sommar jobb Alt Xtra jobb C-Kort

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M Logistics Sweden AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-16
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Nu söker vi personal för sommar och även för extra samt helg personal till liftdumper lastväxlare och även till våra flakbilar som går med sorterat bygg avfall.
Vi har bilar både söder och norr om sthlm.
För rätt person så finns det chans till fast tjänst efter sommaren.
Vi ser gärna kvinnliga sökande för en jämnare könsfördelning.
Ett krav är att man kan ge och få instruktioner på svenska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Via e post
E-post: ulf.hagman@ftl.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "sommar 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Logistics Sweden AB
(org.nr 556717-6481)
Livdjursgatan 5 B (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9965740