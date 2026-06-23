Sommar/Deltidsjobb inom lager i Borås
Dfds Professionals AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Är du redo för en ny utmaning inom lager och logistik – på deltid? Vi söker engagerade lagerarbetare till vårt lager i Viared, där du blir en del av en modern och framåtsträvande arbetsmiljö.
Du blir en del av ett sammansvetsat team där tempot är högt, men där arbetsmiljön präglas av samarbete, energi och en positiv stämning.
Arbetstider
Tjänsten pågår över sommaren, med möjlighet till fortsatt arbete under hösten.
Arbetstider:
Måndag till fredag
Dag 07.00-16.00 & 08:00-17:00
Kvällspassen startar upp efter sommaren.
För rätt personer finns möjlighet att fortsätta arbeta under hösten och bli en del av vår deltidspool, där du kan ta pass vid behov.
Vem vi söker
Detta är ett perfekt uppdrag för dig som vill ha ett flexibelt jobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning.
Krav för tjänsten
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du studerar på 100% eller har ett annat heltidsarbete
Truckkort (A1-4 B1-4)Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Noggrann och ansvarstagande
Bekväm med fysiskt arbete
En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.
Sökord DFDS | Borås | Lager | Logistik |E-handel| Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7958125-2067105". Arbetsgivare Dfds Professionals AB
(org.nr 559262-2996), https://dfdsprofessionals.teamtailor.com
Segloravägen 25 (visa karta
)
504 64 BORÅS Arbetsplats
Dfds Professionals Jobbnummer
9975693