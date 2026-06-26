Sömerska Till Swextil AB

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Swextil AB / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Rättvik
2026-06-26


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Swextil AB är ett svenskt tillverkningsföretag av sömnadsprodukter. Vi samarbetar med branschledande företag och erbjuder specialanpassade produkter med fokus på kvalitet, passform och detaljer.
Idag är vi ett sammansvetsat team där vi har kul på jobbet och högt i tak! Nu söker vi en noggrann och engagerad sömmerska för att utöka vårt team!

Publiceringsdatum
2026-06-26

Dina arbetsuppgifter
Sömnad av modellanpassade textilprodukter
Arbete med industrisymaskin
Mätning, tillskärning och kvalitetssäkring
Medverkan i utveckling av prototyper och specialanpassade lösningar

Kvalifikationer
Erfarenhet av sömnad, gärna inom industri eller avancerad hemsömnad
God känsla för kvalitet och detaljer
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar

Vi erbjuder
Ett stabilt arbete i ett ständigt växande företag
Möjlighet att påverka och utvecklas i rollen
Trevlig arbetsmiljö och ett engagerat team
Varierande arbetsuppgifter och kundanpassade projekt

Plats:
Rättvik, Dalarna

Så ansöker du
Skicka din ansökan och eventuella arbetsprover till: info@swextil.se
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att söka!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: info@swextil.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Swextil AB (org.nr 559082-0899)

Jobbnummer
9981096

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