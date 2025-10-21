Somalisk-talande kvinnliga personliga assistenter
Somalisk-talande kvinnliga Personliga assistenter / Göteborg
Vi söker nu efter engagerade och omsorgsfulla personliga assistenter för timanställning till en flicka i Göteborg. Arbetspassen är förlagda på vardagar och vi letar efter någon som kan hjälpa flickan med personlig hygien, av- och påklädning och sondmatning ,arbetet innefattar även hemsjukvård.
Att kunna tala flytande somaliska är ett krav och om du har erfarenhet eller intresse av att arbeta med barn, tycker om att göra skillnad i någons liv och vill ha ett flexibelt arbete, skulle vi gärna vilja höra från dig!
Vi kommer att behandla ansökningarna löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar endast jobbansökan via e-post. info@stabilassistans.se
(CV med bild önskas)
Ange gärna referens Göteborg.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: info@stabilassistans.se Arbetsgivare Stabil Assistans Sverige AB
(org.nr 556481-3326)
422 53 HISINGS BACKA Arbetsplats
Stabil Assistans AB Jobbnummer
9568017