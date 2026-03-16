Solution Architect inom E-commerce till Saint-Gobain Distribution Sweden
2026-03-16
Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Saint-Gobain Distribution Sweden.Om företaget
Saint-Gobain Distribution Sweden (SGDS) samlar ledande bolag inom bygghandel: Bevego, Dahl, Kakelspecialisten, Konradssons Kakel och Optimera, tillsammans med specialiserade dotterbolag. Genom dessa bolag erbjuds produkter, lösningar och rådgivning som gör skillnad för Sveriges yrkeshantverkare inom VS, VA, ventilation, plåt, kakel och bygg. Med cirka 2 700 engagerade medarbetare, 180 butiker och etableringar över hela landet uppgår omsättningen till omkring 17 miljarder kronor. Saint-Gobain Distribution Sweden är en del av Saint-Gobain, en av världens äldsta industrikoncerner, börsnoterad i Paris, med verksamhet i över 70 länder.
SGDS centrala IT-avdelning ansvarar för att förvalta, drifta och vidareutveckla de digitala plattformar, affärssystem och infrastrukturlösningar som håller hela verksamheten i gång. Genom stabil drift, hög informationssäkerhet och ett kontinuerligt tekniskt förbättringsarbete säkerställs en robust IT-miljö som stödjer allt från butikernas och logistikkedjans dagliga behov till säljfunktioner, kundnära system, ekonomiprocesser, hållbarhetsarbete, analysplattformar och andra centrala verksamhetsområden.
IT-avdelningen arbetar nära verksamheten med uppdraget att leverera skalbara, moderna lösningar som driver digitaliseringen framåt i hela organisationen, samtidigt som processer effektiviseras och förutsättningar skapas för en ännu starkare och mer sammanhängande kundupplevelse. Dina arbetsuppgifter
Som Solution Architect inom E-commerce ansvarar du för att designa och utveckla skalbara samt affärskritiska lösningar för SGDS E-handel. Du omsätter affärs- och kundkrav till robusta end-to-end-lösningar och samarbetar nära teknisk produktägare, utvecklingsteam och övriga arkitekter för att säkerställa en sammanhållen och hållbar arkitektur.
Du arbetar med både operativa och strategiska delar, från att definiera integrationsmönster och tekniska riktlinjer till att stötta utvecklingsteamen i arkitekturfrågor. Rollen innefattar även att bidra till roadmaps, målarkitektur och tekniska beslut för plattformar och ramverk. Du säkerställer att E-handelslösningarna fungerar väl i ett komplext landskap med ERP, PIM, CRM och en växande nordisk digital serviceplattform.
Designa och styra lösningsarkitektur för E-handelsplattformar och tillhörande system
Översätta affärskrav och kundresor till robusta end-to-end-lösningsdesigner
Definiera integrationsmönster mellan E-handelsystem och ERP, PIM, CRM samt andra kärnsystem
Bidra till roadmaps, målarkitektur och långsiktiga tekniska strategi
Utveckla riktlinjer, stötta anpassningar och konfigurering för hur plattformen kan anpassas för olika bolags specifika behov utan att fragmentera den övergripande arkitekturen
Leda tekniska diskussioner och stötta utvecklingsteam i arkitekturfrågor
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Minst 5 års erfarenhet som Solution Architect eller senior teknisk specialist inom Ehandel eller närliggande digitala områden
Relevant utbildning från högskola eller universitet inom datavetenskap eller motsvarande
Djup teknisk förståelse för E-handelsprocesser, kundresor och digitala kanaler
Minst 3 års erfarenhet av integrationsdesign, API:er och event-drivna flöden
Erfarenhet av databaser och molntjänster
Mycket god förmåga att kommunicera och förklara tekniska lösningar för både stakeholders och resterande verksamhet
Erfarenhet av större, komplexa och distribuerade IT-miljöer
Vi söker dig som arbetar analytiskt samt strukturerat och som trivs med att kombinera teknik, affär och kundperspektiv. Du fattar beslut baserat på fakta och helhetssyn samtidigt som du väger metodiskt mellan snabb leverans och långsiktig hållbarhet.
Rollen innebär mycket samarbete, vilket gör att du behöver vara trygg i dialog med olika intressenter och kunna anpassa kommunikationen efter målgrupp. Du fungerar som en naturlig rådgivare och ser värdet av att skapa samsyn genom tydlighet, transparens och delad förståelse.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Bromma, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Brillante Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
