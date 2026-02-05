Solskyddsmontör till Persiennexperten
Företagspresentation
Persiennexperten säljer och monterar alla typer av måttanpassade solskyddsprodukter till hemmiljö, företag och byggprojekt i Skåne. Företaget är ett privatägt och väletablerat företag som startade i början av 80-talet och har sedan dess haft en stark utveckling. Idag är man det ledande företaget i branschen och omsätter ca 50 mkr och har ett 25-tal anställda samt en stor egen tillverkning av solskyddsprodukter.
Platsbeskrivning
Vi behöver förstärka vårt montage med fler montörer. Som montör har du ett fritt, rörligt arbete i stundtals högt tempo. Du är ansvarsfull och kan ta ansvar och förstår vad det innebär att arbeta ute hos våra kunder. Du är positiv och social och kan arbeta självständigt och i grupp. Du följer ett dagsschema med bokade kundbesök. Du ansvarar för en egen utrustad servicebil.
Du skall ha bra fysik, vara frisk, kunna lyfta och inte ha problem med axlar, rygg eller knän. Ordentlig, ordningsam och kan uppträda artigt mot våra kunder.
Du är flexibel och förstår att övertid kan förekomma när vi har mycket att göra.
Montaget utgår ifrån våra lokaler i Staffanstorp.
Kvalifikationer
Vi söker en händig och hantverkskunnig person, gärna med erfarenhet från solskyddsbranschen och då gärna erfarenhet från både invändigt och utvändigt montage. Saknar du branscherfarenhet så är erfarenhet från inredningsmontage, glas eller fönster m.m. positivt.
Du behärskar det svenska språket i såväl tal som skrift.
Körkort B är ett krav för tjänsten.
Ansökan
Ansökan endast via e-post
Vill du arbeta med duktiga och engagerade medarbetare i en spännande bransch? Då vill vi gärna ha din ansökan.
Du skickar in ansökan till rekrytering@persiennexperten.se
.
Intervjuer kan ske fortlöpande. Så avvakta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: rekrytering@persiennexperten.se
Detta är ett heltidsjobb.
