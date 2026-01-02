Solscellsmontör hos Delidel i Göteborg
Om tjänsten Arbetsuppgifter
I tjänsten som solcellsmontör hos Delidel kommer du att montera, installera och koppla solcellspaneler hos kunder. Eftersom stora delar av arbetsdagarna spenderas på tak så trivs du med att arbeta utomhus oavsett årstid. Du kommer att vara Delidels ansikte utåt mot både privat- och företagskunder. I tjänsten ingår även att montera och demontera byggställningar. Tjänsten startar med en intern utbildning.
Arbetstider: Dagtid, 07:00-16:00 möjlighet till viss flexibilitet beroende på behov och uppdrag.
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Max 6 månaders provanställning tillämpas.
Start för tjänsten: Omgående eller enligt överenskommelse
Adress till arbetsplats: Delidels verksamhet ligger på Klangfärgsgatan 12, 426 52 Västra Frölunda. Arbetet är hos Delidels kunder, så plats för dagliga arbetet varierar. Publiceringsdatum2026-01-02Om företaget
Delidel erbjuder företag och privatpersoner helhetslösningar för installation av solpaneler. Delidel har funnits i 4 år i en ung och växande bransch. Som företag befinner sig Delidel mitt i en stark tillväxt och ser att allmänhetens kunskap såväl som intresse för solel ökar. Klimatnyttan i affären värderas högt och de vill möjliggöra möjligheten att producera egen ren el mer lättillgänglig för fler. Delidel ser det som en framtidsinvestering för både plånbok och miljö. För dem är hög kvalitet i alla produktled och genomgående god personlig service viktigt för att ge kunden en såväl enkel och trygg investering som en optimal upplevelse från start till mål.
Hos Delidel erbjuds du en arbetsplats med trevliga kollegor, god gemenskap och ett utvecklande arbete. De satsar långsiktigt på deras medarbetare. För rätt person är möjligheterna att utvecklas och växa hos Delidel stor.
Delidel arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Hemsida: www.delidel.se
Krav och egenskaperKrav
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Verktygsvana
Erfarenhet av solcellsmontering
Erfarenhet av liknande tjänster inom bygg eller dylikt
Arbete utomhus och/eller på hög höjdDina egenskaper
Vi söker en person som trivs med att arbeta fysiskt och är praktiskt lagd. I rollen kommer du att vara en viktig del av deras kundinteraktion och förväntas leverera god kundservice. Därför bör du vara lyhörd och kunna bidra till en positiv kundupplevelse.
Som medarbetare kommer du att ha både självständiga arbetsuppgifter och samarbeta med kollegor. Vi söker därför en person som fungerar bra i teammiljö och samtidigt kan arbeta självständigt när så behövs.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
Lön och förmåner
Lön: Enligt överenskommelse med Delidel
Förmåner:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Privat sjukvård
Tjänstepension
På sikt möjlighet till förmånsbild eller tjänstebil
Rekryteringsprocessen
Marketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett direkt via annonsen. Vid ansökan får du genomföra AI-intervju med Hubert som är första steget i rekryteringsprocessen. För de som går vidare är nästa steg är juridisk bakgrundskontroll som sker digitalt med hjälp av Fortcheck. De som går vidare efter detta kommer få genomföra referenstagning digitalt med hjälp av Refensa. Efter detta sker en presentation för Delidel som själva tar över processen.
Ansök nu, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Marketpeople
Marketpeople är ett rekryteringsbolag med gedigen erfarenhet, branschledande AI, stark digital närvaro & high tech. Vi levererar marknadens mest moderna och fördomsfria rekryteringsalternativ. Hos Marketpeople får alla sökande chansen att presentera sig och genomföra en intervju med vår AI vilket ger alla sökande samma förutsättningar.
Enkelt uttryckt: Beyond recruitment.
