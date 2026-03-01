Solgläntans Waldorfförskola söker förskollärare
2026-03-01
Solgläntans Waldorfförskola i Göteborg söker förskollärare
Solgläntans Waldorfförskola i Göteborg söker nu en förskollärare på 100% tillsvidareanställning.
Förutom adekvat pedagogisk utbildning, söker vi dig med erfarenhet och/eller god kännedom om Waldorfpedagogik. Vi ser även till personlig lämplighet.
Solgläntan är en väletablerad Waldorfförskola som startade 1981. Vi drivs av en föräldraförening med en styrelse bestående av invalda föräldrar i tätt samarbete med vårt kollegium. Kollegiet består av förskolans pedagoger och rektor vars ledstjärna är att förvalta Waldorfpedagogiken och genom den sträva efter att vara goda vuxna förebilder för att på så sätt erbjuda barnen en trygg vardag och barndom.
Verksamheten består av tre barngrupper; en småbarnsgrupp med barn i åldrarna 1-2 år samt två syskongrupper med barn i åldrarna 3-5 år. Vårt vackra gula hus är beläget i stadsdelen Örgryte/Härlanda och vi har en stor fantastisk trädgård där barnen vistas både på för- och eftermiddag. All vår mat lagas i huset och vid vackert väder äter vi gärna ute i trädgården.
Vi söker dig som har:
• Waldorflärarlegitimation eller statlig förskollärarlegitimation med intresse av eller erfarenhet av Waldorfpedagogik.
• God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
• Engagemang för barnens utveckling och en vilja att arbeta i en pedagogik där rytm, omsorg och den fria leken har en central plats.
Vi söker en varm, lyhörd och engagerad pedagog som trivs i en mindre verksamhet med närhet till både barn och kollegor. Du är trygg i din yrkesroll, initiativtagande och har ett respektfullt förhållningssätt.
Anställningsform: Förskollärare tillsvidareanställning med start 26-07-29 Provanställning på 6 mån tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan med cv och personligt brev så snart som möjligt till rektor@solglantansforskola.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: rektor@solglantansforskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärare Solgläntan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Solgläntan
, https://www.solglantansforskola.se
Uddeholmsgatan 5 (visa karta
)
416 75 GÖTEBORG Kontakt
Cecilia Schmidt-Åberg rektor@solglantansforskola.se 0701805296 Jobbnummer
