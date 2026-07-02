Solfilmsmontör
TYR Solskydd AB / Grovarbetarjobb / Ale Visa alla grovarbetarjobb i Ale
2026-07-02
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TYR Solskydd AB i Ale
Vi söker en erfaren montör av fönsterfilm för omedelbar anställning. Då vårat behov av en anställd är omgående krävs det att du har erfarenhet av att montera solfilm sedan innan, och snabbt kan ta på dig att jobba ute själv hos kund.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Erfarenhet av montering av fönsterfilm.
Ansvarstagande.
Självgående.
B-Körkort.
Social och trevlig i bemötande av människor.
Tillgänglig omedelbart.
Vi har omgående behov av en anställd montör som kan hjälpa oss att hinna med alla jobb. Vi utgår från Älvängen i Ale kommun men jobbar i hela södra sverige. Du kommer få stor möjlighet att påverka ditt jobb och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Arbete sker både i team och i enskild person, så det är viktigt att du har både professionell och social kompetens.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning med goda förutsättningar för fastanställning.
OM OSS
Vi utgår från Ale strax norr om Göteborg men jobbar således i hela södra Sverige.
Vårt register med referenser är gediget, där finns både stora företagsnamn och flertalet kommuner med som vi utfört återkommande uppdrag åt. Men så klart även privatpersoner i både stora och små boenden.
TYR-Solskydd etablerades 2009 med inriktning på solskyddsfilm och dekaler på fordon, för att sedan övergå allt mer till solskydd för fastighetsfönster. November 2016 ombildades dessutom företaget från enskild firma till ett aktiebolag.
Innebörden av förkortningen TYR är "Täckta Ytor & Rum", då det kortfattat förklarar väldigt bra vårt ändamål.
TYR solskydd AB är specialister på allt som rör solskydd för fastigheter.
Vi monterar allt vi säljer, om så önskas.
Vi har stort fokus på markiser, persienner och plisségardiner m.m, men skulle nog vilja trycka lite extra på de otroligt effektiva, prisvärda och snygga/osynliga fönsterfilmerna vi tillhandahåller och installerar. För dig som inte varit i kontakt med konceptet fönsterfilm, eller om du har "fördomar" kring produkten, så kan vi direkt hänvisa er till vårt kapitel på hemsidan som handlar om detta. Fönsterfilm är under ständig utveckling och är enligt oss det enda man behöver om det är minskad värme man är ute efter. Vi tillhandahåller även alla tänkbara produkter för att uppgradera fönstrets säkerhet eller utseende. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: info@tyrsolskydd.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Solfilmsmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TYR Solskydd AB
(org.nr 559082-6243), https://tyrsolskydd.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tyr Solskydd AB Jobbnummer
9990231