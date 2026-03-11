Solfilms montör
Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Uppsala Solfilm AB söker en solfilmsmontör som är van att arbeta självständigt och som kan leverera arbete med hög kvalitet. Vi söker dig som redan har erfarenhet från branschen och känner dig trygg i rollen som montör.
Arbetet består främst av installation av solskyddsfilm på fastigheter, men även montering av säkerhetsfilm, dekorfilm samt olika typer av folie förekommer. I våra uppdrag är noggrannhet, kvalitet och ett professionellt bemötande mot kunder alltid i fokus.
Vi söker dig som har erfarenhet av
Montering av solfilm, folie eller liknande arbete inom branschen
Arbete där noggrannhet och finish är viktigt
Du behöver vara ansvarstagande, kunna arbeta självständigt ute på uppdrag och säkerställa att arbetet utförs på ett professionellt sätt.Kvalifikationer
Erfarenhet av solfilms- eller foliemontering
B-körkort
Goda kunskaper i svenska eller engelska
Meriterande
Liftkort
Ställningskort
Fallskyddsutbildning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
