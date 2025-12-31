Solen i Stockholm söker kock
Cheffle AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-12-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cheffle AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
SOLEN är en stor och livlig nyöppnad restaurang nere i Slakthusområdet.
Vi har ett stort gastronomiskt fokus och lagar mat från hela världen, men störst inspiration från Mexico, Italien och mellanöstern.
Avslappnad men professionell servicenivå, stort fokus på vin och cocktails.
SOLEN är en del i Adam & Albins restauranggrupp som även innefattar Adam/Albin (1 stjärna GM) och MISSHUMASSHU.
Vill du bli en del av restaurang SOLEN:s framgångsrika team? Just nu söker vi en erfaren, kunnig och engagerad kock.
Vi letar efter personer som utstrålar glädje och positivitet och som är redo att arbeta tillsammans med ett fantastiskt gäng. Hos oss på SOLEN får du möjligheten att arbeta i ett högt tempo på en av Stockholms mest omskrivna krogar under senaste tiden.
Tjänsten är heltid med start mars -2026 och framåt. Vi erbjuder en utvecklande och spännande arbetsplats med lönesättning enligt överenskommelse.
Om du älskar matlagning och vill vara en del av ett dynamiskt team som strävar efter att leverera kulinariska upplevelser av högsta kvalitet, så kan du vara den vi söker! Skicka in din ansökan idag och ta chansen att bli en del av SOLEN:s framgångssaga. Vi ser fram emot att höra från dig!
Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!
2-4 års erfarenhet Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
Solen Jobbnummer
9666655