Soldat (GSS/K) vid Transportflygkompaniet
2026-03-24
Transportflygskvadronen vid Skaraborgs flygflottilj F7 Såtenäs
Är du en lagspelare som gillar teknik och omväxlande arbete? Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? Då är det dig vi söker. Tillsammans skall vi bygga ett starkare försvar.
Transportflygskvadron är den skvadron som tillhandahåller taktiskt transportflyg med flygplanet Tp84 (C-130 Hercules) både nationellt och internationellt. Vår uppgift är att transportera materiel och personal, utföra luftburen försörjning och taktisk transport.
Transportflygkompaniet söker nu soldater (GSS/K) som hjälpmekaniker samt som rampservicesoldat.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på ett flygunderhållskompani där du tillsammans med skvadronens personal utför flygunderhållstjänst och/eller ramptjänst till transportflygplan. Arbetsuppgifterna innebär dels att stödja flygbesättningarna att förbereda flygplanen för flygning samt ta emot flygplanen när de landat. Dessa uppgifter omfattar att själv utföra eller assistera flygbesättningen vid:
• Inkoppling av elkraft till flygplan
• Tillförsel och riggning av uppdragsutrustning
• Underhåll av uppdragsspecifik flygmateriel
• Påfyllnad av förbrukningsvaror i flygplanet
• Fyllning av flygplanets flytande syre
• Lastning och lossning av gods i flygplan
• Enklare tekniskt arbete
• Och övrigt stöd vid klargöring av flygmaskiner
Som hjälpmekaniker innefattar befattningen att:
• Genomföra flygunderhållsarbeten på TP84 tillsammans med annan flygteknisk personal
Arbetsuppgifterna omfattar också underhåll av fordon och materiel. I ditt arbete ingår även att upprätthålla en god fysisk standard.
Som soldat vid Transportflygkompaniet kan du komma att få genomföra tjänstgöring som både rampservicesoldat och hjälpmekaniker, beroende på det aktuella behovet.
KRAVKvalifikationer
• Genomförd GMU, GU eller värnplikt med godkänt resultat
• Körkort B (ej automat)
• Svensk medborgare
• Godkänd efter särskild säkerhetsprövning/registerkontroll
• Godkänd enligt försvarsmaktens fysiska standard FMFyss
• Obegränsad av arbete i flygunderhållsmiljö. Exempelvis överkänslighet eller allergi mot härdplaster.Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som söker har lätt för att samarbeta med andra. Gott ordningssinne, god initiativförmåga, samt förmåga att planera och utföra arbete på egen hand är eftersökta egenskaper. Vi värderar personliga egenskaper som kvalitetsmedvetenhet och flexibilitet högt. Vi har ett stort säkerhetstänkande i arbetet och ser självklart dig som en del i det.
Stor vikt i urvalsprocessen kommer att läggas på personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
MERITERANDE
Tidigare erfarenhet, arbete eller utbildningar som:
• Arbete med terminaltjänst eller logistiktjänst
• Terminalsoldat, Logistiksoldat eller Hjälpmekaniker
• Militära förarbevis
• Civilt körkort C & CE
• Förarutbildning för truck och hjullastare
• ADR och IATA/HFFG-utbildning
Övrig Info
• Anställningsform: Soldattjänst GSS/K vilken inleds med 6 månader provanställning om du inte redan är anställd inom Försvarsmakten. Tjänsten är tidsbegränsad till 6 år med möjlighet till förlängning 6 år.
• Omfattning: 100%
• Arbetsort: F7 Såtenäs
• Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Förfrågningar om befattningen
Upplysningar om tjänsten eller rekryteringsprocessen lämnas av Stf C. Transportflygkompaniet Adam Hallgren via försvarsmaktens växel 0500-465000 alternativt via mail: adam.hallgren@mil.se
Fackliga representanter
• Officersförbundet OFR/O, Jan Möller, tfn 0704 - 614 400
• Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson, tfn 0510 - 47 77 08
• SACO, Ulf Svensson, tfn 0510 - 47 74 63
• SEKO, Erling Svensson, tfn 0510 - 47 70 60
Dokument att bifoga ansökan
• Personligt Brev
• CV med referenser
• Intyg från genomförd GU, värnplikt eller GMU
• Gymnasiebetyg samt ev betyg ifrån högskola/universitet
• Intyg/betyg ifrån annan meriterande utbildning
Om ovanstående ej inkluderas i ansökan, besitter vi rätten att inte gå vidare i anställningsprocessen.
Ansökningsprocessen
Du kommer att få en bekräftelse på att vi har mottaget din ansökan. Du kan sedan komma att kallas till förbandet för intervju.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-26 I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökan sker via "jobb.forsvarsmakten.se" (ReachMee).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
lägst 26000 kr/månad
