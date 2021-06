Soldat (GSS/K) till sambandsenhet på Ledningspluton, P18 - Försvarsmakten - Övriga jobb i Gotland

Försvarsmakten främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige.181.Pansarbataljonen181 Pansarbataljonen är sedan 1 juli 2017 etablerad på Gotland. Bataljonens huvudsakliga fokus är markstrid. 181 Pbat är ett mekaniserat kompani, ett lednings-, underhålls- och understödskompani och ett stridsvagnskompani. 181.Pansarbataljon är del av Gotlands Regemente, P18.Havdhem är bataljonens lednings-, underhålls- och understödskompani. Kompaniet består av GSS/K och GSS/T fördelade på ledningspluton, underhållspluton och två Lvkv-plutoner. Kompaniet löser främst uppgifter åt bataljonen men stödjer även andra delar av P18 med ledning, underhåll och strid. Kompaniets huvudsakliga operationsområde är Gotland vilket gör att vi tränar och övar i de områden vi kommer att verka. De kompetenser som finns hos kompaniets soldater och officerare är avgörande för att bataljonen ska kunna verka.Huvudsakliga arbetsuppgifterArbetet som GSS/K är omväxlande och du kommer delta i både övningar och skarpa insatser. Det innebär också vidareutbildning samt vård av materiel. Din anställning kan medföra beredskap som kan pågå i flera dagar i följd eller under längre tidsperioder. I anställningen ingår skyldighet att tjänstgöra utomlands.Soldatyrket har omväxlande karaktär och ställer krav på den fysiska och psykiska prestationsförmågan, för att upprätthålla och förbättra detta sker träning på arbetstid.2021-06-30Som soldat med inrikting sambansenhet spelar du en viktig roll för bataljonens utveckling då förbandet idag inte grundutbildar soldater för sambandsenheter. Det innebär att du till del kommer att jobba med sambandsenheten men ookså ingå i övrig plutonsverksamhet och kan lösa andra befattningar än huvudtjänst. Tjänsten kräver att du som individ har tar initiativ samt har en god förmåga att jobba självständigt. Det kräver också att du har social kompetens, teknikintresse, är serviceinriktad samt förmåga att tempoväxla.Formellt kravSvensk medborgareGenomfört grundutbildning mot sambandsenhet. med godkänt betygGenomgå registerkontroll med godkänt resultatUnder provanställningen uppnå minst godkänt resultat på multitest 175p och fälttest 13:30MeriterandeUtbildning i FM el t.ex. Elverk 70kva, FMEAFUtbildning på RL373B/C/CE körkortMilitära förarbevis LB, LPTGB, 30-bilUtbildning LSS Mark, C2 SLBÖvriga certifikat/utbildningar inom data, teleGod samarbetsförmågaGod förmåga att jobba självständigtInitiativtagandeGod förmåga att hantera stressade situationerVärderingar som går i linje med Försvarsmaktens värdegrundTycka om att jobba i gruppVi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och anställer löpande.Frågor?Fackliga representanter: OFR/O Karl-Johan Boberg (Karl-Johan.Boberg@Officersforbundet.se) OFR/S Freddy Tullgren ( Freddy.Tullgren@forsvarsforbundet.se ) SEKO Thomas Klasson ( thomas.klasson@mil.se ), SACO FM, Saco-S-FM@mil.se Anställningsstart: Efter överenskommelse.Lön: Individuell lönesättning.I ansökan vill vi att du motiverar varför du är lämplig för denna befattning och bifogar CV och ansökningsbrev. Bifoga även eventuella militära betyg samt genomförda utbildningar.AgV GSS/K 8+4 årPlaceringsort: Tofta/GotlandÖvrigtHar du frågor om befattningen hör av dig till Adina Engqvist, Ledningsplutonchef på Havdhem kompani, adina.engqvist@mil.se eller HR, P18-181pbat-S1@mil.se Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Gotlands Regemente P 18 är Sveriges nyaste förband. Det upprättades 1 januari 2018 och regementet kommer under en uppbyggnadsperiod att växa med både personal och förmågor. 2020 tar förbandet över ansvaret för Stridsgrupp Gotland från P4. Huvuduppgiften är att samordna, utveckla och leda krigsförbanden på Gotland samt att utveckla totalförsvaret tillsammans med det civila samhället. Ytterst handlar det om att stärka försvaret av Gotland och Sverige.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-28