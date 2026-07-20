Solcellsmontör till Vallacom
Professionals Nord Linköping AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Linköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Linköping
2026-07-20
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eller i hela Sverige
På Vallacom kan vi utföra det mesta från dagliga serviceuppdrag till att sätta ihop kundanpassade helhetslösningar som spänner över alla våra verksamhetsområden. Idag erbjuder vi kommunikationslösningar inom elinstallationer, kabel-TV, fiber, nätverk/datainstallationer, solcellsinstallationer och energibesparingsåtgärder. Precis som vårt verksamhetsområde är stort, har vi också sett till att finnas över ett stort geografiskt område. Vårt huvudkontor ligger i Linköping, men vi har också kontor i Norrköping. I juni 2015 gick Vallacom med i installationsgruppen Instalco.
Är du en person som gillar att jobba praktiskt, trivs utomhus och vill se konkreta resultat av ditt arbete? Vill du vara med och bygga solcellsanläggningar tillsammans med ett erfaret team där kvalitet och teknik står i fokus? Hos Vallacom får du en varierad vardag där du kombinerar montage, teknik och problemlösning. Det här är tjänsten för dig som vill utvecklas i en växande bransch – tillsammans med kollegor som kan sitt hantverk på riktigt.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Vallacom en solcellsmontör. Du arbetar i team om två personer och är med och installerar solcellsanläggningar på olika typer av tak. Arbetet varierar mellan mindre servicejobb och större projekt som kan pågå under längre tid. Du utgår främst från Östergötland, med vissa uppdrag i närliggande regioner. Du kommer att arbeta nära kollegor och andra yrkesgrupper ute på plats, där säkerhet, kvalitet och samarbete är avgörande. Rollen passar dig som trivs i ett praktiskt arbete, tar ansvar och vill leverera ett väl utfört resultat från start till mål.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Vallacom under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
En varierad roll med både kortare uppdrag och större installationer
Möjlighet att utvecklas inom solenergi och elteknik
Ett erfaret team med hög kompetens där du lär dig av kollegor
En arbetsplats med stark laganda och långsiktiga utvecklingsmöjligheterPubliceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Montage av solcellsanläggningar på olika typer av tak
Installation av skenor, paneler och montagesystem
Dragning och märkning av kablage
Fotodokumentation och arbete enligt kontrollplan
Tolkning av ritningar samt enklare justeringar
Samarbete med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen
Vi söker dig som
Har någon form av elbakgrund eller teknisk förståelse, alternativt erfarenhet från liknande praktiska roller såsom solcellsmontör, takmontör eller servicetekniker. Det är meriterande om du tidigare arbetat med solcellsinstallationer, men inget krav – rätt inställning och vilja att lära väger tungt.
Du har goda kunskaper i svenska samt B-körkort. Det är också viktigt att du är bekväm med att arbeta på höjd. Certifikat som exempelvis fallskydd, heta arbeten eller lift är meriterande.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Vallacom. Du är noggrann och arbetar strukturerat för att säkerställa hög kvalitet i varje moment. Du är även självgående och tar ansvar för ditt arbete, även när du arbetar självständigt ute på uppdrag. Samtidigt är du en lagspelare som trivs med att samarbeta och bidra till ett bra arbetsklimat.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Linköping
URVAL: Sker löpande
#Vallacom, #solceller, #montage, #elteknik, #installation
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(mailto:Marija.biletic@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405), https://vallacom.se/om-oss/
582 78 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VallaCom AB Kontakt
Leveranschef
Marija Biletic marija.biletic@pn.se +46708803223 Jobbnummer
10006787