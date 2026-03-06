Solcellsmontör med minst 2 års erfarenhet sökes
2026-03-06
Om oss Vi är ett ledande företag inom förnybar energi som specialiserar oss på installation av solcellsanläggningar för både privata och kommersiella kunder. Vår mission är att bidra till en hållbar framtid genom att erbjuda högkvalitativa solenergilösningar.
Arbetsuppgifter
Installation och montering av solcellsanläggningar på tak och fasader.
Elektriska inkopplingar enligt gällande standarder och säkerhetsföreskrifter.
Felsökning och service av befintliga anläggningar.
Kvalitetskontroll och dokumentation av utförda installationer.
Kundkontakt och teknisk rådgivning på plats.
Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av solcellsinstallationer eller liknande tekniskt arbete.
Relevant utbildning inom el, bygg eller liknande område.
B-körkort är ett krav.
Bekväm med att arbeta på höga höjder och har god fysisk kondition.
Goda kunskaper i svenska eller engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Certifiering inom solcellsinstallation.
Erfarenhet av takarbete.
Elbehörighet.
Utbildning inom fallskydd, säkra lyft, ställning och relevant certifiering inom solcellsinstallation.
Personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten.
God samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga.
Självständig med förmåga att ta egna initiativ.
Engagerad och positiv inställning.
Vi erbjuder
Heltidsanställning med konkurrenskraftig lön.
Möjlighet till vidareutbildning och certifiering inom solcellsinstallation.
En dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att växa inom företaget.
Modern utrustning.
Ansökan Skicka din ansökan med CV och personligt brev till career@arka.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till en hållbar framtid!
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: career@arka.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arka Energy AB
(org.nr 559320-9223) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9780647