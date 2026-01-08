Solbacken Omsorg AB söker sjuksköterska
2026-01-08
Vill du arbeta med varierande arbetsuppgifter där du får använda din sjuksköterskekompetens på ett meningsfullt sätt samtidigt som du bygger långvariga relationer? Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande sjuksköterska till vår verksamhet. Hos oss får du ett arbete med stor variation, frihet och eget ansvar.
Om arbetsplatsen
Solbacken Omsorg AB är ett familjeföretag i tredje generation med rötter från 1929. Vi erbjuder boende för vuxna med autismspektrumtillstånd och intellektuella funktionsvariationer inom ramen för LSS. Våra fem gruppbostäder och två dagliga verksamheter drivs av cirka 80 engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att skapa trygghet, livskvalitet och meningsfullhet för våra brukare. Vi arbetar evidensbaserat med korta beslutsvägar och en nära dialog mellan ledning och medarbetare.
Om rollen
Som sjuksköterska på Solbacken Omsorg AB arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du arbetar hälsofrämjande och stödjande med fokus på brukarnas hälsa och livskvalitet. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med omsorgspersonal, arbetsledare, enhetschefer samt verksamhetschefen. Arbetet innebär att bedöma, planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Du ansvarar för medicinhantering, vårdplanering och uppföljning samt dokumentation i journalsystem. Du handleder, utbildar och delegerar hälso- och sjukvårdsuppgifter till omsorgspersonal och bidrar till en trygg och kompetent vårdmiljö.
Arbetet är varierande med både planerade och akuta insatser. Du samarbetar tätt med brukare, anhöriga, kollegor och externa vårdaktörer som primärvård och specialistvård. Som patientansvarig sjuksköterska (PAS) ansvarar du för kontinuitet och samordning av insatserna kring varje brukare. I din roll arbetar du både förebyggande och hälsofrämjande med fokus på brukarens helhet och livskvalitet.
Kvalifikationer och meriterande erfarenheter
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper inom aktuell lagstiftning. Du har goda datakunskaper och dokumentationsvana samt goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav då våra verksamheter är belägna i Burseryd och Smålandsstenar.
Det är meriterande om du har flerårig erfarenhet som sjuksköterska eller har erfarenhet av arbete inom LSS, psykiatri eller liknande verksamhet. Det är även meriterande om du har vidareutbildning i psykiatri samt rätt att förskriva läkemedel.
För att lyckas i din roll är du trygg och självgående i din yrkesroll, empatisk, flexibel och lösningsorienterad. Du har god samarbetsförmåga, är tydlig i din kommunikation och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du är strukturerad, planerar och prioriterar med gott omdöme och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Skicka din ansökan till info@solbackenomsorg.se
där du bifogar ditt CV, personliga brev och relevanta handlingar så som yrkeslegitimation och examensbevis. Märk ansökan med "2026/001 Sjuksköterska". Intervjuer sker löpande.
Du är välkommen att kontakta Maria Andersson, Verksamhetschef och Verksamhetschef enl. HSL, för mer information på tele. 0371-79 53 20 eller via e-post maria.andersson@solbackenomsorg.se
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudande om annonserings- och rekryteringshjälp.
E-post: info@solbackenomsorg.se Arbetsgivarens referens
